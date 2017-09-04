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Бегуну в МЧС нашли замену - на его место назначен Игорь Болотов

05.09.2017 16:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Игоря Болотова, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.

Бегуну в МЧС нашли замену - на его место назначен Игорь Болотов
© Sputnik / Виктор Толочко
За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна

Место замминистра стало вакантным, когда по подозрению во взяточничестве был задержан полковник Дмитрий Бегун, — его освободили от должности 2 мая текущего года.

"Игорь Болотов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям", — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что соответствующий указ президент подписал во вторник 5 сентября.

Бегун был задержан в марте текущего года по подозрению в коррупции — денежное вознаграждение чиновник получил от бизнесмена за разрешение вопросов, входящих в его компетенцию. Бывшему замминистру по ЧС предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.430 (получение взятки), бывший директор ООО "РМ Грифреставрация" обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

Судебный процесс над экс-замминистра начался в суде Заводского района Минска 5 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ о назначении нового зама министра по ЧС президент подписал во вторник 5 сентября.

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