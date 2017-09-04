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Бегуну в МЧС нашли замену - на его место назначен Игорь Болотов
05.09.2017 16:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Игоря Болотова, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Место замминистра стало вакантным, когда по подозрению во взяточничестве был задержан полковник Дмитрий Бегун, — его освободили от должности 2 мая текущего года.
"Игорь Болотов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям", — сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что соответствующий указ президент подписал во вторник 5 сентября.
Судебный процесс над экс-замминистра начался в суде Заводского района Минска 5 сентября.
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Указ о назначении нового зама министра по ЧС президент подписал во вторник 5 сентября.
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