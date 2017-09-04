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Организаторы полумарафона объявили конкурс для болельщиков и бегунов
05.09.2017 16:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен — Sputnik. Организаторы "Минского полумарафона-2017" объявили о проведении конкурсов накануне спортивного праздника, сообщили Sputnik в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).
© Фото: БФЛА
Минский полумарафон пройдет в столице в воскресенье 10 сентября. Ожидается, что
Перед таким грандиозным событием организаторы полумарафона объявили конкурс на лучшее видео на тему "Как я готовлюсь к Минскому полумарафону": ролик длительностью до минуты нужно отправить на адрес press.minskhalfmarathon2017@mail.ru.
Авторы десяти лучших видео получат эксклюзивные призы от Белорусской федерации легкой атлетики.
Кроме того, объявлен и конкурс на лучший плакат болельщика полумарафона, здесь будут искать самые мотивирующие, смешные, большие и другие растяжки. На баннере обязательно надо написать #минскийполумарафон2017.
Проведут и конкурс образ болельщика, костюм участника и другие. Победители всех конкурсов получат ценные призы.
Кроме того, перед началом полумарафона организаторы предлагают поучаствовать во флешмобе — пропеть во время разминки несколько строчек специальной песни и таким образом поздравить Минск с 950-летием.
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Кроме конкурсов для болельщиков и участников Минского полумарафона, организаторы предлагают поучаствовать во флешмобе перед началом мероприятия.
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