ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Организаторы полумарафона объявили конкурс для болельщиков и бегунов

05.09.2017 16:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Организаторы "Минского полумарафона-2017" объявили о проведении конкурсов накануне спортивного праздника, сообщили Sputnik в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Организаторы полумарафона объявили конкурс для болельщиков и бегунов
© Фото: БФЛА
Победитель Минского полумарафона получит $3 тыс.

Минский полумарафон пройдет в столице в воскресенье 10 сентября. Ожидается, что в нем примут участие порядка 30 тысяч бегунов не только из Беларуси и стран-соседок, но и дальнего зарубежья.

Перед таким грандиозным событием организаторы полумарафона объявили конкурс на лучшее видео на тему "Как я готовлюсь к Минскому полумарафону": ролик длительностью до минуты нужно отправить на адрес press.minskhalfmarathon2017@mail.ru.

Авторы десяти лучших видео получат эксклюзивные призы от Белорусской федерации легкой атлетики.

Кроме того, объявлен и конкурс на лучший плакат болельщика полумарафона, здесь будут искать самые мотивирующие, смешные, большие и другие растяжки. На баннере обязательно надо написать #минскийполумарафон2017.

Проведут и конкурс образ болельщика, костюм участника и другие. Победители всех конкурсов получат ценные призы.

Кроме того, перед началом полумарафона организаторы предлагают поучаствовать во флешмобе — пропеть во время разминки несколько строчек специальной песни и таким образом поздравить Минск с 950-летием.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме конкурсов для болельщиков и участников Минского полумарафона, организаторы предлагают поучаствовать во флешмобе перед началом мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Белмедпрепараты" создадут производство новых противоопухолевых лекарственных средств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика