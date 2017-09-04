Организаторы полумарафона объявили конкурс для болельщиков и бегунов

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Организаторы "Минского полумарафона-2017" объявили о проведении конкурсов накануне спортивного праздника, сообщили Sputnik в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Минский полумарафон пройдет в столице в воскресенье 10 сентября. Ожидается, что в нем примут участие порядка 30 тысяч бегунов не только из Беларуси и стран-соседок, но и дальнего зарубежья .

Перед таким грандиозным событием организаторы полумарафона объявили конкурс на лучшее видео на тему "Как я готовлюсь к Минскому полумарафону": ролик длительностью до минуты нужно отправить на адрес press.minskhalfmarathon2017@mail.ru.

Авторы десяти лучших видео получат эксклюзивные призы от Белорусской федерации легкой атлетики.

Кроме того, объявлен и конкурс на лучший плакат болельщика полумарафона, здесь будут искать самые мотивирующие, смешные, большие и другие растяжки. На баннере обязательно надо написать #минскийполумарафон2017.

Проведут и конкурс образ болельщика, костюм участника и другие. Победители всех конкурсов получат ценные призы.

Кроме того, перед началом полумарафона организаторы предлагают поучаствовать во флешмобе — пропеть во время разминки несколько строчек специальной песни и таким образом поздравить Минск с 950-летием.