Всем отключенным деревням Минской области дали свет

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Во всех населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения после шквалистого ветра в понедельник, восстановлена подача электричества, сообщили Sputnik во вторник в РУП "Минскэнерго".

Ранее энергетики столичной области проинформировали, что по состоянию на утро вторника без электричества оставалась 21 деревня.

"По состоянию на 16:00 всем ранее отключенным потребителям из-за неблагоприятных погодных условий восстановлено электроснабжение", – сказали на предприятии.

По информации собеседников Sputnik, на местах повреждения линий работали 18 единиц техники и 16 ремонтных бригад.

Во вторник синоптики снова предупредили об усилении ветра в республике: шквалы порывами 15-20 м/с ожидаются до 20:00 5 сентября.