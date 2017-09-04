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Всем отключенным деревням Минской области дали свет

05.09.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен – Sputnik. Во всех населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения после шквалистого ветра в понедельник, восстановлена подача электричества, сообщили Sputnik во вторник в РУП "Минскэнерго".

Всем отключенным деревням Минской области дали свет
© Фото: РУП "Минскэнерго"
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Ранее энергетики столичной области проинформировали, что по состоянию на утро вторника без электричества оставалась 21 деревня.

"По состоянию на 16:00 всем ранее отключенным потребителям из-за неблагоприятных погодных условий восстановлено электроснабжение", – сказали на предприятии.

По информации собеседников Sputnik, на местах повреждения линий работали 18 единиц техники и 16 ремонтных бригад.

Во вторник синоптики снова предупредили об усилении ветра в республике: шквалы порывами 15-20 м/с ожидаются до 20:00 5 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник синоптики снова предупредили об усилении ветра в республике: шквалы порывами 15-20 м/с ожидаются до 20:00.

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