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Всем отключенным деревням Минской области дали свет
05.09.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Во всех населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения после шквалистого ветра в понедельник, восстановлена подача электричества, сообщили Sputnik во вторник в РУП "Минскэнерго".
© Фото: РУП "Минскэнерго"
Ранее энергетики столичной области проинформировали, что по состоянию на утро вторника без электричества оставалась 21 деревня.
"По состоянию на 16:00 всем ранее отключенным потребителям из-за неблагоприятных погодных условий восстановлено электроснабжение", – сказали на предприятии.
По информации собеседников Sputnik, на местах повреждения линий работали 18 единиц техники и 16 ремонтных бригад.
Во вторник синоптики снова предупредили об усилении ветра в республике: шквалы порывами 15-20 м/с ожидаются до 20:00 5 сентября.
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Во вторник синоптики снова предупредили об усилении ветра в республике: шквалы порывами 15-20 м/с ожидаются до 20:00.
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