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У Гродненского зоопарка появилась видеовизитка
05.09.2017 17:32 — Новости Общества | Tut.by
У Гродненского зоопарка появилась своя видеовизитка. Ее снял гродненец Егор Чупраков к 90-летнему юбилею зоосада. Видео появилось на сайте учреждения.
Гродненский зоопарк — первый, крупнейший по коллекции и долгое время единственный зоопарк в Беларуси. Годом основания считается 1927-й, когда в ботаническом саду мужской гимназии открылся зоологический отдел.
Сейчас зоопарк насчитывает более 3 тысяч животных 317 видов и постоянно пополняется новыми жителями. Так, например, недавно в гродненском зоопарке
Хищник уже обжился на новом месте и радует посетителей. А в середине лета в зоосаде
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Видеовизитку снял гродненец Егор Чупраков к 90 летнему юбилею зоосада. Видео появилось на сайте учреждения.
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