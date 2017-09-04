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У Гродненского зоопарка появилась видеовизитка

05.09.2017 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
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У Гродненского зоопарка появилась своя видеовизитка. Ее снял гродненец Егор Чупраков к 90-летнему юбилею зоосада. Видео появилось на сайте учреждения.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Гродненский зоопарк — первый, крупнейший по коллекции и долгое время единственный зоопарк в Беларуси. Годом основания считается 1927-й, когда в ботаническом саду мужской гимназии открылся зоологический отдел.

Сейчас зоопарк насчитывает более 3 тысяч животных 317 видов и постоянно пополняется новыми жителями. Так, например, недавно в гродненском зоопарке появилась черная пантера.

Хищник уже обжился на новом месте и радует посетителей. А в середине лета в зоосаде родился зубренок.

 
 
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Видеовизитку снял гродненец Егор Чупраков к 90 летнему юбилею зоосада. Видео появилось на сайте учреждения.

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