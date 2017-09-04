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Калинин: люди не понимают выгоды указа №240, но мы им ее разъясним

05.09.2017 17:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 сен — Sputnik. Граждане Беларуси, имеющие право на получение господдержки для строительства жилья, пока не спешат воспользоваться механизмами указа №240, заявил вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин.

Калинин: люди не понимают выгоды указа №240, но мы им ее разъясним
© Sputnik/ Александр Кряжев
Кредитовать строительство жилья в 2018 году согласились 6 банков

Указ №240 вступил в силу с 6 августа 2017 года. Он позволяет нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам получить через банки государственные субсидии на строительство жилья. Это принципиально новый механизм господдержки.

"Стоит задача о проведении разъяснительной работы среди населения, чтобы человек понимал, что при обращении в местные органы власти, затем в банк он получит ресурс, предусмотренный указом №240. Финансовый инструмент для этого есть", — заявил Калинин во вторник журналистам в Минске.

Он отметил, что на строительство жилья с господдержкой в Беларуси банки дополнительно направят 500 миллионов рублей кредитных ресурсов.

"В рамках указа №240 уже выделено 135 миллионов рублей. Эти средства в работе, строится жилье. Дополнительно будут привлечены 500 миллионов рублей средств банков на текущий год и на следующий год, из этой суммы более 35% используем для строительства жилья в 2017 году, две трети перейдут на 2018 год", — сказал Калинин.

Он не исключил, что в будущем все нуждающиеся в улучшении жилищных условий будут выведены в систему кредитования по этому указу.

Калинин также проинформировал, что в 2018 году объем ввода жилья с господдержкой увеличится на треть по сравнению с нынешним годом.

При этом, по его словам, в 2017 году будет построено более полумиллиона квадратных метров такого жилья.

Вице-премьер также отметил, что до конца текущего года стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней заработной платы, в 2018 году эта динамика сохранится.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока граждане не спешат воспользоваться механизмами господдержки в рамках этого указа, но такой финансовый инструмент есть, и населению нужно объяснить, как...

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