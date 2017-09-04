В Минске продолжается процесс над бывшим заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрием Бегуном и директором строительной фирмы Александром Грицем. На суде было озвучено, как задерживали фигурантов дела.



Дмитрий Бегун

Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки размером около 20 тысяч долларов, директора фирмы — в даче взятки и подстрекательстве к даче взятки. На суде стало известно, что поздно вечером 19 марта Дмитрий Бегун был задержан возле собственного дома. На него надели наручники, когда знакомый бизнесмен передал ему в машине меченные купюры.

Весной 2017 года, когда у заказчика СТО возникли проблемы с вводом здания в эксплуатацию, Александр Гриц предложил решить эту проблему через своего знакомого Дмитрия Бегуна, которому, по его словам, периодически давал взятки. Заместитель министра по ЧС согласился помочь, ему пообещали 5 тысяч долларов.

— 19 марта я встретился с заказчиком возле «Короны» на Кальварийской, он передал мне 5 тысяч долларов, — рассказывает в суде Александр Гриц. — Спустя 5 минут был задержан финансовой милицией, меня опросили в ДФР, я сам проявил инициативу и согласился на сотрудничество. Позвонил со своего телефона Бегуну, предложил встретиться. В 11 вечера подъехал к его дому, Дмитрий Михайлович сел в машину, я открыл бардачок, где лежали деньги. Он забрал их и положил в правый карман джинсов.

— Так за что вы передавали деньги Бегуну? — спросил прокурор.

— За то, чтобы Заводское РОЧС закрыло глаза на замечания инспектора по объекту, — ответил Александр Гриц.

В связи с тем, что Гриц путается, помнит только избирательные моменты, суд принял решение зачитать его показания, данные во время предварительного расследования.

— Я предложил Бегуну 5 тысяч долларов, он согласился, хотел потратить эти деньги на отпуск на Гоа, — говорил Гриц 19 марта сразу после задержания.



Александр Гриц

В суде также зачитали его слова во время явки с повинной о том, что он «частично раскаивается». Тогда Гриц указывал, что передавал 2 тысячи долларов, в суде он уже заявил о 5 тысячах долларов.

Из ответов на вопросы адвоката Павла Иванюшева выяснилось, что у директора фирмы была зарплата около 10 миллионов, взятки Бегуну он передавал из собственных средств, в основном, снимал с карточки зарплату.

Кстати, поддержать Дмитрия Бегуна в суд пришел литовский бизнесмен Артур Тураев. Он проходил по делу ошмянской таможни и единственный из всех фигурантов был отпущен на свободу. Оказалось, Тураев и Бегун познакомились в СИЗО на Володарского.

— Я пришел буквально, но несколько минут. Меня ведь тоже люди поддерживали, когда шел суд, — прокомментировал TUT.BY Артур Тураев.

В суде Заводского района Минска объявлен перерыв до среды. Дмитрий Бегун пока не высказал мнение к предъявленному обвинению, уточнив, что для ознакомления с материалами уголовного дела у него было 3 дня, однако к процессу он готов.