Число изнасилований в Беларуси за первое полугодие 2017 выросло более чем в полтора раза

Количество изнасилований и покушений на изнасилование за первое полугодие 2017 выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Статистику публикует МВД.



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С начала года в стране зарегистрировано 6,5 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. По некоторым видам наблюдается рост (в сравнении со статистикой первого полугодия 2016-го).

Например, число изнасилований и покушений на изнасилование — плюс 77%, а всего 108 фактов за полгода. Хотя за весь 2016-й было зарегистрировано 137 таких случаев.

Также на 66% выросло количество случаев взяточничества (всего 1267 фактов), на 40% — по фактам злоупотребления властью или служебными полномочиями (238 случаев), и на 33% — по вымогательствам (83 случая).

Как и прежде, самым частым преступлением остаются кражи — более 16 тысяч случаев за полгода. Дальше следуют «преступления, связанные с наркотиками» (2,9 тысячи) и незаконный оборот наркотиков и психотропов (2,7 тысячи).