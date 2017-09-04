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Число изнасилований в Беларуси за первое полугодие 2017 выросло более чем в полтора раза
05.09.2017 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Количество изнасилований и покушений на изнасилование за первое полугодие 2017 выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
С начала года в стране зарегистрировано 6,5 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. По некоторым видам наблюдается рост (в сравнении со статистикой первого полугодия 2016-го).
Например, число изнасилований и покушений на изнасилование — плюс 77%, а всего 108 фактов за полгода. Хотя за весь 2016-й
Также на 66% выросло количество случаев взяточничества (всего 1267 фактов), на 40% — по фактам злоупотребления властью или служебными полномочиями (238 случаев), и на 33% — по вымогательствам (83 случая).
Как и прежде, самым частым преступлением остаются кражи — более 16 тысяч случаев за полгода. Дальше следуют «преступления, связанные с наркотиками» (2,9 тысячи) и незаконный оборот наркотиков и психотропов (2,7 тысячи).
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Также отмечается рост по взяточничеству, злоупотреблении полномочиями и вымогательству.
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