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На АЗС гомельского предприятия нашли артиллерийский снаряд времен войны
05.09.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Снаряд калибра 45 мм был обнаружен утром 4 сентября на территории АЗС Новобелицкого комбината хлебопродуктов, где проводились земляные работы.
Заметил боеприпас водитель погрузчика.
К месту происшествия были вызваны спасатели, подразделения милиции.
Снаряд был изъят для утилизации группой разминирования в/ч 5525. Эвакуация людей не проводилась.
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Заметил боеприпас водитель погрузчика.
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