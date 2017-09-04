ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На АЗС гомельского предприятия нашли артиллерийский снаряд времен войны

05.09.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Снаряд калибра 45 мм был обнаружен утром 4 сентября на территории АЗС Новобелицкого комбината хлебопродуктов, где проводились земляные работы.


Заметил боеприпас водитель погрузчика.

К месту происшествия были вызваны спасатели, подразделения милиции.

Снаряд был изъят для утилизации группой разминирования в/ч 5525. Эвакуация людей не проводилась.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Число изнасилований в Беларуси за первое полугодие 2017 выросло более чем в полтора раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика