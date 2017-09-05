Мавр может уходить. Педиатр, собиравший деньги на питание детям, уволился из интерната

Врач-педиатр Алексей Момотов, который вместе с «Именами» собирал пожертвования на питание детям-инвалидам в минский дом-интернат , уволился «по соглашению сторон». С 17 августа он официально безработный. В интервью «Именам» доктор Момотов рассказал, почему принял такое решение и чем собирается заниматься дальше.



Фото: Виктория Герасимова, «Имена»

— Сколько помню интернат, медики никогда не хотели идти сюда работать. Это очень тяжелая работа. Сама по себе. А когда тебя как специалиста начинают учить правильной работе те, кто неспециалист, держаться за место смысла не остается. Так что это расставание произошло действительно по нашему общему взаимнейшему соглашению сторон, — поясняет Алексей.

Доктор рассказывает, что когда о проблемах интерната рассказали «Имена», к ним зачастили проверка за проверкой. Большую часть рабочего времени приходилось тратить на написание отчетов и бумаг.

— Постоянные звонки: дайте ту бумагу, дайте вторую, тот отчет, второй, третий, десятый. На два месяца моя коллега, Марина Леонидовна, вообще выбыла — на фоне всех этих стрессов у нее обострилась болезнь, и она сама попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Я был один. Нереально было сделать то, что требовали все с разных сторон.

Тем не менее, замечает, наладить нормальное питание для детей получилось. И теперь, благодаря пожертвованиям и бюджетным средствам дети им обеспечены до конца года. И уже заложены средства в госбюджет на питание и на следующий год.

— Как дети сейчас?

— Они такие… блестящие стали! Я видел неделю назад меню, думал, как его сделать правильно, чтобы ингредиенты все были в достаточном количестве, чтобы всё было сбалансировано. С декабря уже по новым индивидуальным диетам стали кормить детей. Индивидуальным!

Доктор говорит, что его уже бывшие подопечные набрали от 1 до 3,5 кг , что при их диагнозах на данный момент является оптимальным.

— За это время у детей даже трофика тканей изменилась. Почти у всех ушли пролежни. Даже у самой тяжелой лежачей. Вот такой результат.

Но главное, отмечает Алексей Момотов, что благодаря распространенной информации о положении детей в их интернате «прокуратура нашла ту самую системную проблему», общую для всех подобных интернатов нашей страны, — никто не хочет замечать лежачих, тяжелых самых и бесперспективных.

— А потом постепенно ко мне стали обращаться за помощью родители, которые в семьях воспитывают таких детей. Из разных уголков Беларуси! Самые обычные семьи. И стало понятно, что проблема гораздо шире и вышла далеко за пределы интернатов, -рассказывает доктор.

Момотов говорит, что пробивать эту стену чиновничьего равнодушия, непонимания многих коллег и людей, далеких от медицины, было тяжело и морально, и физически.

— Обычно в таких ситуациях говорят так: человеку с системой не побороться. Какие чувства испытываешь сейчас? Злость и горечь?

— Знаешь, еще когда после статьи я зашел в «Фейсбук», посмотрел комментарии, потом в «Имена» — проверил, как сбор идет, я еще тогда понял: за нами не сотни даже — тысячи людей, которые нас поддерживают. И за это время моя мысль в том, что это дело надо продолжать, только еще больше укрепилась. Нужно развивать альтернативную систему помощи этим детям в дополнение к той, что сейчас есть. В дополнение к тем улучшениям, которые, безусловно, есть. Просто у семей должен быть выбор.



Алексей с женой, детьми — Златой и Максимом, племянниками и родителями. «Всё хорошо с Лешей будет. У него крепкий тыл. У него такой тыл, что многим и не снилось! А остальное приложится. Люди помогут ему реализовать то, что он задумал», — уверена мама Алексея Вера Евгеньевна. Фото: Виктория Герасимова, «Имена»

Сейчас вместе с женой хотим запустить свой проект. Сейчас мы в процессе разработки. Вся информация будет на сайте www.childrenspace.by в свободном доступе.

Алексей говорит, что для начала собираются составить максимально полную информационную базу заболеваний, методов их лечения и реабилитации, которые встречаются у таких особенных детей. Базу, где будет представлена информация из самых разных источников — как отечественных, так и зарубежных.

— В долгосрочной перспективе хотелось бы сократить количество сложных детей, попадающих в интернаты. Чтобы родители не боялись своих детей. Знали, как их кормить и социализировать. Не отказывались от них и воспитывали. А не отдавали в интернаты.

Доктор говорит, что у него уже есть небольшой круг единомышленников, готовых помочь с воплощением задуманного.

— Но содержать проект за что-то нужно. Где деньги брать?

— Точно еще не знаю. Конечно, нужны партнеры-единомышленники, которые помогут и подскажут, как нам действовать. Через «Имена» будем собирать (улыбается).

— А если отмотать время назад, решился бы на то, чтобы так громко заявить о проблеме и завершить интернатную карьеру с таким результатом?

— Одно время были мысли о том, что не дай бог мне с этой благотворительностью еще связываться. Но сейчас иначе думаю. Всё равно работать, закрыв глаза, я не умею. А поэтому рано или поздно, думаю, сделал бы то же самое.

Связаться с Алексеем можно, написав ему на почту alex30writer2002@tut.by.

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