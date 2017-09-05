Средней школе №21 Могилева присвоено имя ученого-краеведа Петра Лярского

Средней школе № 21 Могилева присвоено имя известного ученого-краеведа Петра Лярского. На здании учебного заведения появилась соответствующая вывеска, сообщил профессор кафедры естествознания факультета математики и естествознания Могилевского государственного университета им. А. Кулешова Игорь Шарухо.



Фото: mogved.by

Инициатором проекта стал Могилевский областной отдел Белорусского географического общества. Инициативу поддержала топонимическая комиссия при горисполкоме и трудовой коллектив СШ№ 21, рядом с которой находится дом, где жил известный ученый, а также корпус факультета математики и естествознания Могилевского госуниверситета, где долгое время работал Петр Лярский.

— Инициатива реализована в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Петра Лярского, которое будет отмечаться 2 января 2018 года. К этой юбилейной дате также планируется открыть в Могилеве мемориальную доску в честь ученого, а Белпочта намерена издать марку с его портретом, — рассказал Игорь Шарухо.

По его словам, известность Петру Лярскому, как педагогу принесло написание и издание с Николаем Ратобыльским учебника для студентов педфаков «География», который разошелся по всему Советскому Союзу и несколько раз переиздавался. Всесоюзную известность получило и его «Пособие по краеведению» (1966), принесшее автору громкую славу в научных кругах.

Впервые в Беларуси Петр Алексеевич издал серию учебников для школ БССР по природоведению для 3−5 классов, которые переиздавались с изменениями и дополнениями вплоть до середины 1990-х годов. В 2005 году под его авторством была издана уникальная в своем роде книга — «Природа Могилевской области», по которой и сегодня изучается в школах география региона.

Лярский много времени отдавал общественной работе: читал лекции в институте усовершенствования учителей, в народном университете при педагогическом институте, работал в обществе охраны природы, в Могилевском областном отделе географического общества, консультантом по научным и методическим вопросам кафедры географии МГУ им. А. А. Кулешова, членом редакционной коллегии журнала «Магілёўскі мерыдыян».

Кроме того, Петр Лярский — автор более 150 научных работ. О его научной деятельности снято три фильма для центрального телевидения: два — из серии «Наши знаменитые земляки», один — из серии «Созидатели», издана книга. В учебном корпусе № 3 МГУ им. А. А. Кулешова открыт мемориальный уголок Лярского.

Петр Лярский состоял в товариществе охраны природы, географическом товариществе СССР, Белорусском географическом обществе. В 2006 году стал лауреатом премии Могилевского облисполкома «Человек года». Умер 25 октября 2013 года . Похоронен на Грузовском кладбище в Могилеве.