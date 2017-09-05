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Лодка утонула, но это не остановило жителя Россон от рыбалки с помощью сетей

06.09.2017 07:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителя Россон обвиняют в незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в крупном размере, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

42-летний мужчина пришел 9 августа на озеро Глухое возле деревни Озерцы, чтобы установить рыболовные сети. С собой он принес мешок для сбора улова и надувную лодку, которую накачал на берегу. Когда мужчина установил сети и плыл обратно, лодка лопнула и утонула. Под воду ушел и насос. Рыбак вплавь добрался до берега, переоделся в сухую одежду и ушел домой.

Спустя сутки мужчина вернулся за уловом. Перед этим он выпил. Рыбак зашел в заболоченное озеро, нащупал сети и вытащил их на берег. Собрал улов — линей, карасей, плотву, окуней. По дороге домой мужчину задержали сотрудники Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

В целом житель Россон поймал 57 рыб. Ущерб природе составил более 2700 рублей. Ранее мужчину неоднократно задерживали за незаконную рыбалку и привлекали к административной ответственности.

Уголовное дело ч. 2 ст. 281 УК (Незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) передали в суд.

 
 
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Ущерб от незаконной рыбалки составил более 2700 рублей.

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