|
В Гомельской области машинисты воровали канистры с горючим, сбрасывая их во время движения
06.09.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by
В уголовном деле, которое было возбуждено в отношении трех фигурантов за хищение дизельного топлива, всего один эпизод. Он дорого обошелся лицам, допустившим его при исполнении служебных полномочий, пишет «
Оперативники зафиксировали, как двое могилевских коллег-железнодорожников при движении грузового состава на небольшой скорости с помощью специально придуманного приспособления сбрасывали своему коллеге из соседней области канистры с горючим, всего 250 литров.
Все трое были в сговоре. Коллега-гомельчанин находился в тот момент на выходном. Милиционеры горючее изъяли, было возбуждено уголовное дело.
— Калинковичский районный суд, рассмотрев его, приговорил каждого из фигурантов к крупному денежному штрафу, — рассказал помощник Гомельского транспортного прокурора Денис Романчиков.
Все трое освобождены от должностей машинистов, которые они занимали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое железнодорожников при движении грузового состава на небольшой скорости с помощью специально придуманного приспособления сбрасывали своему коллеге...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии