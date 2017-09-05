В Гомельской области машинисты воровали канистры с горючим, сбрасывая их во время движения

В уголовном деле, которое было возбуждено в отношении трех фигурантов за хищение дизельного топлива, всего один эпизод. Он дорого обошелся лицам, допустившим его при исполнении служебных полномочий, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».





Оперативники зафиксировали, как двое могилевских коллег-железнодорожников при движении грузового состава на небольшой скорости с помощью специально придуманного приспособления сбрасывали своему коллеге из соседней области канистры с горючим, всего 250 литров.

Все трое были в сговоре. Коллега-гомельчанин находился в тот момент на выходном. Милиционеры горючее изъяли, было возбуждено уголовное дело.

— Калинковичский районный суд, рассмотрев его, приговорил каждого из фигурантов к крупному денежному штрафу, — рассказал помощник Гомельского транспортного прокурора Денис Романчиков.

Все трое освобождены от должностей машинистов, которые они занимали.