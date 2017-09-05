Доброе утро!

Ох, каких бед на днях натворила непогода ! Да и прогноз на ближайшие дни пока не радует: дожди, ветер, холодрыга. Утепляйтесь и не забывайте зонты.

ВАЖНОЕ

Президент рассказал, на что нацелены белорусско-российские учения «Запад-2017». Если вы давно хотели это узнать — вот здесь подробности . Остальные «пусть сами приезжают и смотрят».

Наконец-то разобрались, как изменятся пенсии военных. Кстати, представители Минобороны отказались комментировать нам президентский указ, пришлось самим. Там немного запутанная схема, но расстраиваться военным пенсионерам рано .





О том, что экзамен для мотоциклистов на категорию А усложнят, говорят уже давно. Мы же узнали, как именно будет проходить испытание, какие элементы добавят, какие временные лимиты введут. Рассказываем и показываем .

Суд вынес приговор по делу о причинении ущерба «Беларуськалию» на 700 тысяч долларов: пятеро фигурантов получили от 3 до 9 лет колонии.

А еще один громкий процесс вчера только начался: бывшего замминистра по чрезвычайным ситуациям судят за взятки . Например, стало известно, зачем бывший высокопоставленный чиновник взял у бизнесмена 5 тысяч долларов.

Россия собирается ввести миротворцев на Донбасс . Это, считает Путин, пойдет на пользу «решению проблемы на юго-востоке Украины».

ПОПУЛЯРНОЕ

Минское «Динамо» проигрывает всем подряд. И вот наш SPORT.TUT.BY разъясняет, почему это происходит и надежды «зубров» на плей-офф рушатся уже в самом начале чемпионата.





Помните историю о детях-инвалидах, которые не набирали вес , потому что у них не было специализированного питания, а от обычного становилось только хуже? После публикации журнала «Имена» ситуация изменилась — в первую очередь благодаря неравнодушному педиатру из интерната Алексею Момотову. А сейчас он уволился. Не выдержал .

В соцсетях появилось объявление: школа в Борисове сообщает о стоимости утренних продленок — лишний час пребывания ребенка в школе до уроков обойдется родителям почти в 2 рубля. Комментаторы шутят, что это неплохой способ заработать на более позднем начале уроков — многие школы Беларуси перешли в этом году на новый график . Рассказываем, что это такое придумали .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Продолжаем рассказывать о Большом путешествии TUT.BY по Америке. В этот раз представляем вам чудесный текст о том, как мы побывали в Техасе и нашли там белоруса, который открыл в этом штате оружейный магазин . Вот как, по его словам, живут его клиенты: «Дома один пистолет, еще один на работе, ну и в машине можно оставить. Народ, если позволяют средства, покупает несколько штук, чтобы не носить туда-сюда». Сложно представить такое у нас, да?





Вы же слышали об индустриальном парке «Великий камень»? Мы полетали над ним и посмотрели на территорию, где разворачивается этот грандиозный проект, с высоты. И вы обязательно посмотрите !

И еще немного о Китае: белорус, учившийся в Шанхае, остается там работать в крупной китайской компании, которая занимается криптовалютами. Теперь он привыкает к местной кухне, постигает восточную гимнастику и сходит с ума от «китайского интернета». И обо всем этом интересно рассказывает нам !

Не пропустите лучшие фотографии птиц этого года! Даже если вы не орнитолог и вовсе не любитель пернатых — все равно они очень милые .





Все новости вторника, 5 сентября

Кстати. Родители, знаете ли вы, что за 25 лет белорусские дети серьезно пополнели? Сегодня расскажем, что не так с питанием ваших детей и как это исправить. Оставайтесь с нами!

Ваша редакция

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