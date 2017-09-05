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Хитрая схема "уменьшения" пенсий, утренняя продленка и "Великий камень" - все за вчера
06.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ох,
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Президент рассказал, на что нацелены белорусско-российские учения «Запад-2017». Если вы давно хотели это узнать —
Наконец-то разобрались, как изменятся пенсии военных. Кстати, представители Минобороны отказались комментировать нам президентский указ, пришлось самим. Там немного запутанная схема, но
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Помните
В соцсетях появилось объявление: школа в Борисове сообщает о стоимости утренних продленок — лишний час пребывания ребенка в школе до уроков обойдется родителям почти в 2 рубля. Комментаторы шутят, что это неплохой способ заработать на более позднем начале уроков — многие школы Беларуси перешли в этом году
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Доброе утро! Ох, каких бед на днях натворила непогода! Да и прогноз на ближайшие дни пока не радует: дожди, ветер, холодрыга. Утепляйтесь и не забывайте зонты.
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