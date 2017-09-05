Время тренировок расписано по минутам. Где в Витебске самое модное место для ЗОЖ?

Ежедневно главную спортивную арену в Витебске — Центральный спортивный комплекс — посещают не только профессиональные атлеты, но и несколько сотен любителей здорового образа жизни. Жизнь здесь кипит до позднего вечера, даже в выходные. ЦСК с 2016 года присоединили к футбольному клубу «Витебск». Сегодня этот комплекс — хороший пример того, как нужно зарабатывать на спортивных объектах и делать ЗОЖ модным и популярным.





Дорого, но нужно

Реорганизация спортивных объектов в 2016 году была долгожданной. Витебский футбольный клуб обзавелся собственной многофункциональной спортивной ареной. В комплексе с СДЮШОР по футболу на проспекте Черняховского, где занимаются около 400 юных спортсменов, структура ФК приобрела завершенный вид.

В то же время трехэтажный специализированный зал бокса на территории ВЦСК отошел в распоряжение соответствующей детско-юношеской школы.

— 45% бюджета клуба в прошлом году потратили на содержание ЦСК, а СДЮШОР финансируется из бюджета, — сообщил директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский. — Благодаря сопутствующим услугам большую часть средств, необходимых на содержание стадиона, зарабатываем сами, а в остальном, конечно, помогают спонсоры, руководство города. Без этого местному футболу пока не выжить.

ЦСК — одно из крупнейших спортивных сооружений на Витебщине. Здесь есть арена с футбольным газоном отличного качества и легкоатлетическим ядром, соответствующим мировым стандартам, трибуны более чем на 8 тысяч зрителей, поле с искусственным покрытием, запасное тренировочное поле, легкоатлетический манеж, игровой зал, где проходят республиканские соревнования по волейболу и баскетболу, отлично оснащенный тренажерный зал, зал шейпинга.

Прибыль приносят не только сдача всех этих объектов в аренду, но и три платные автостоянки на 300 мест, гостиница, кафе, летнее кафе в парке Победителей.

В пойме реки Витьба работает прокат катамаранов, лодок, велосипедов и роликов, зимой заливается ледовая площадка.





В то же время ФК «Витебск» не жалеет денег на обновление материальной базы спортплощадок. Заканчиваются работы по замене беговых дорожек и секторов для прыжков, новое покрытие которых соответствует международным стандартам соревнований по легкой атлетике.

На арене установили современное информационное табло, купили новое оборудование для тренажерного зала. Модернизируется трехэтажное здание СДЮШОР, где сделали два дополнительных футбольных поля с искусственным покрытием, отремонтировали игровой зал, раздевалки, вестибюль.

— Обслуживание спортивных объектов, особенно футбольных полей, — дорогое и очень кропотливое дело, — отметил Николай Вайтюховский. — Но без этого нельзя. Стадион — спортивное "лицо" Витебска и одна из главных игровых площадок в области.

Расписано по минутам

Николай Вайтюховский убежден, что в последнее время ЗОЖ и увлечение любительским спортом приобретает действительно массовый характер. Это видно по наполняемости спортплощадок на ЦСК. Время игр и тренировок на них порой расписаны почти до полуночи.

— Иногда просто не можем вместить всех желающих заниматься игровыми видами, — говорит собеседник. — Люди собираются в любительские команды по футболу, волейболу, баскетболу, тренируются, проводят крупные турниры.

Например, мы активно сотрудничаем с городским физкультурно-спортивным клубом «Витебск». Совместно на нашей базе проводим турниры среди любителей по большому футболу, футболу 8 на 8, мини-футболу, а также зимнее и летнее многоборье «Здоровье», состязания по легкой атлетике и многое другое. Только в недавнем турнире по футболу участвовало более 1000 человек!





Главный менеджер профессиональной футбольной команды уверен: со спортом нужно дружить с раннего детства. И возможностей для этого в областном центре предостаточно.

— Я с детства играл в футбол, увлекается им и мой сын, — отметил Николай Вайтюховский. — Понятно, что не все станут профессиональными спортсменами, но командные виды спорта — футбол, хоккей, баскетбол и другие — закаляют характер, дисциплинируют, учат взаимодействию в коллективе. Лучше всего начинать с 6−7 лет для командных видов спорта, а для некоторых индивидуальных, например, гимнастики или батута, — даже раньше. Но самое главное — пример родителей. Если мама и папа ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, то и дети будут делать это с удовольствием.