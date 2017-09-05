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В Быховском районе задержали браконьера-рецидивиста
06.09.2017 08:44 — Новости Общества | Tut.by
Инспекторы природоохраны задержали в Быховском районе браконьера-рецидивиста. В тот момент мужчина уже поставил сети и ждал добычу. При разбирательстве выяснилось, что любитель незаконной рыбалки уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
В июле браконьера также поймали с сетями. Тогда по решению суда браконьер заплатил штраф в размере 30 базовых величин, у него конфисковали лодку и сети.
В этот раз мужчине грозит уголовная ответственность, так как он снова нарушил загон в течение года, и наказание от штрафа и исправительных работ до ареста на полгода.
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Мужчина снова поставил сети и попался госинспекторам охраны.
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