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В Быховском районе задержали браконьера-рецидивиста

06.09.2017 08:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Инспекторы природоохраны задержали в Быховском районе браконьера-рецидивиста. В тот момент мужчина уже поставил сети и ждал добычу. При разбирательстве выяснилось, что любитель незаконной рыбалки уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В июле браконьера также поймали с сетями. Тогда по решению суда браконьер заплатил штраф в размере 30 базовых величин, у него конфисковали лодку и сети.

В этот раз мужчине грозит уголовная ответственность, так как он снова нарушил загон в течение года, и наказание от штрафа и исправительных работ до ареста на полгода.

 
 
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Мужчина снова поставил сети и попался госинспекторам охраны.

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