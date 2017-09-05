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В Могилеве будут бесплатно обучать в IT-лаборатории: идет набор слушателей

06.09.2017 08:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Набор в IT лабораторию для желающих повысить свои знания в сфере информационных технологий проводит Могилевское Агентство регионального развития совместно с Белорусско-Российским университетом. Обучение будет бесплатным.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Обучение будет проводиться по двум уровням. Первый включает в себя программирование (основы алгоритмизации, конструкции ветвления, циклы, массивы, работа со строками, файловый ввод/вывод, процедурное программирование на языке C#) и интернет-технологии (HTML, CSS, XML, JavaScript).

На втором уровне будут изучать базы данных (основы работы в MS SQL Server и языка SQL, вставка, удаление, изменение данных в таблицах, оператор SELECT, создание основных объектов базы данных: таблиц, хранимых процедур, представлений, триггеров, курсоров, индексов, управление правами доступа к объектам базы данных). Претенденты на обучение на этом уровне должны знать основы алгоритмизации и программирования.

Собеседование состоится 8 и 13 сентября в 17.30 по адресу: улица Ленинская, 89, аудитория 213 Белорусско-Российского университета в учебном корпусе № 2.

 
 
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Будут обучать программированию и работе с базами данных.

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