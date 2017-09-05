Военные озаботились пребыванием гражданских лиц на Борисовском полигоне

В Борисове на автобусных остановках появились объявления с информацией о том, что территория 227-го общевойскового полигона «Борисовский» задействована в проведении учений «Запад-2017» и является запретной зоной. Об этом сообщает издание Ex-press.by .



Фото: ex-press.by

Полигон и до учений был запретной зоной, но местные жители запреты игнорировали: здесь собирали грибы и ягоды, жарили шашлыки и так далее.

Издание пишет, что запрет легко игнорировать еще и потому, что территория полигона не имеет проволочного либо иного ограждения и вплотную примыкает к городской. Их разделяет так называемая «генеральская» или окружная дорога, которая на протяжении нескольких километров называется также улицей Брилевской.

На одной стороне этой улицы — ряды недавно построенных многоэтажных домов, а на второй стороне, в нескольких метрах от дороги, случается, проводят занятия танкисты и мотострелки.

Через дорогу (улицу Брилевскую) от жилой застройки к полигону оборудовано несколько нерегулируемых пешеходных переходов, обозначенных разметкой и соответствующими дорожными знаками. Это обстоятельство может реально ввести в заблуждение человека, впервые попавшего в эти места.

Что, возможно, и случилось с минчанкой Горячко , осужденной на трое суток административного ареста за то, что ругалась матом и тем самым оскорбляла солдат и офицеров на территории полигона «Борисовский».



Фото: ex-press.by

Как бы не относится к запретам, нельзя забывать, что на полигоне «Борисовский» уже не раз происходили трагедии, как с гражданскими лицами , так и с военнослужащами .

Сейчас, когда Борисов наводнен военными, прибывшими на учения, которые официально еще не начались, вероятность инцидентов, потенциально опасных для жизни, резко выросла.