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Норвежцы на яхте по пути в Турцию сели на мель в Дубровенском районе
06.09.2017 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 5 сентября спасателям поступило сообщение о судне, севшем на мель на реке Днепр вблизи деревни Бурая Дубровенского района. Об этом
Судно село на мель в 10 метрах от берега. На десятиметровой яхте находились трое норвежцев, один из них говорил на русском языке. По словам норвежцев, они двигались по реке Днепр со стороны Смоленска в направлении Турции, через Украину и Черное море.
От предложенной им еды, одежды и места ночлега граждане Норвегии отказались, сославшись на то, что все необходимые условия и продукты питания у них есть.
Было принято решение снять яхту с мели в светлое время суток. В настоящее время ведутся подготовительные работы.
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Судно село на мель в 10 метрах от берега. На десятиметровой яхте находились трое норвежцев, один из них говорил на русском языке. По словам норвежцев, они двигались...
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