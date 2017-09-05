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Норвежцы на яхте по пути в Турцию сели на мель в Дубровенском районе

06.09.2017 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 5 сентября спасателям поступило сообщение о судне, севшем на мель на реке Днепр вблизи деревни Бурая Дубровенского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Судно село на мель в 10 метрах от берега. На десятиметровой яхте находились трое норвежцев, один из них говорил на русском языке. По словам норвежцев, они двигались по реке Днепр со стороны Смоленска в направлении Турции, через Украину и Черное море.

От предложенной им еды, одежды и места ночлега граждане Норвегии отказались, сославшись на то, что все необходимые условия и продукты питания у них есть.


Фото: МЧС

Было принято решение снять яхту с мели в светлое время суток. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

 
 
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Судно село на мель в 10 метрах от берега. На десятиметровой яхте находились трое норвежцев, один из них говорил на русском языке. По словам норвежцев, они двигались...

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