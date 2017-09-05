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На День города в центре Гродно откроют новый ресторан "Прованс"

06.09.2017 09:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале сентября рабочие убрали строительное ограждение и показали гродненцам обновленное здание по улице Калючинской, 16. На День города там запланировано открытие ресторана «Прованс», сообщает портал hrodna.life.


Реконструкция заброшенного здания конца XIX века началась в июле 2016 года. Заказчиком выступил «Агрокомбинат Скидельский», который в том же году и приобрел старый дом. За время реконструкции здание существенно изменило вид, но смогло вписаться в историческую застройку улицы.

Как и планировалось, в здании откроется ресторан с тремя залами: двумя большими и одним маленьким. В будущем может появиться и летняя терраса.


Сейчас работы на объекте ведутся практически круглосуточно — чтобы успеть открыть заведение на День города, который в этом году отмечается 23 сентября. Рабочие рассказывают, что внешние работы все выполнены, осталось тщательно поработать внутри.



Дом на улице Калючинской 16 построен в конце XIX века. К 2016 году одноэтажное кирпичное здание мало изменилось со времен постройки, утрачено было только его декоративное украшение. В 1903 году в доме было агентство Северного страхового общества. В октябре 1944 г. в здании открылась контора Промбанка. В 50-е годы там принимала пациентов городская женская консультация, а в 80-е — зубопротезное отделение областной больницы. В 90-е годы дворовый фасад дома украсила фреска с изображением известной гравюры Гродно XVI века. Рядом работало популярное кафе «Кронон»

 
Теги: Гродно
 
 
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Сейчас работы на объекте ведутся практически круглосуточно - чтобы успеть открыть заведение на День города, который в этом году отмечается 23 сентября.

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