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На День города в центре Гродно откроют новый ресторан "Прованс"
06.09.2017 09:19 — Новости Общества | Tut.by
В начале сентября рабочие убрали строительное ограждение и показали гродненцам обновленное здание по улице Калючинской, 16. На День города там запланировано открытие ресторана «Прованс»,
Реконструкция заброшенного здания конца XIX века началась в июле 2016 года. Заказчиком выступил «Агрокомбинат Скидельский», который в том же году и приобрел старый дом. За время реконструкции здание существенно изменило вид, но смогло вписаться в историческую застройку улицы.
Как и планировалось, в здании откроется ресторан с тремя залами: двумя большими и одним маленьким. В будущем может появиться и летняя терраса.
Сейчас работы на объекте ведутся практически круглосуточно — чтобы успеть открыть заведение на День города, который в этом году отмечается 23 сентября. Рабочие рассказывают, что внешние работы все выполнены, осталось тщательно поработать внутри.
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Сейчас работы на объекте ведутся практически круглосуточно - чтобы успеть открыть заведение на День города, который в этом году отмечается 23 сентября.
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