Снова взялись за бутылку: как власти планируют бороться с алкоголизмом

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Тема борьбы с алкоголизмом вновь была поднята на уровне президента Беларуси Александра Лукашенко во вторник. Эту проблему обсуждают на самом высоком уровне — с ней борются не только медики, но и правоохранители. Sputnik изучил, какие меры по борьбе с алкоголем планируются в республике в ближайшее время.

Совбез: проблему замалчивать не будем

Как заявил после совещания с главой государства госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, вопрос вновь обсуждался с президентом.

"Этот вопрос отдельно обсуждался — о принятии дополнительных мер по преодолению этой очень серьезной проблемы. Речь шла и об ограничении доступности алкоголя в торговых сетях — в магазинах, и ряде других мероприятий. Признано необходимым проработать более глубоко и более взвешенно, комплексно. Того, что сегодня предлагалось, явно недостаточно, чтобы существенно продвинуться в решении этой проблемы", — заявил Зась.

Государственный секретарь подчеркнул, что проблема существует и замалчиваться никем не будет. Вновь она стала острой и во время уборочной кампании — часть выданных правоохранителями предписаний касались именно пьянства.

Задался вопросом о превентивных мерах по предотвращению преступлений на основе пьянства и глава государства — он потребовал дать ему четкий ответ о том, как это решается.

Предложения: ограничить продажу и поднять акцизы

Медики и правоохранители давно лоббируют ужесточение правил продажи алкоголя, однако решения об этом по итогу должны принимать ведомства "экономического блока".

Так, Минздрав планирует поднять вопрос о повышении акцизов как на табак, так и на алкоголь. Глава ведомства заявлял, что встречает понимание в этом вопросе в других ведомствах, а государство должно думать не только о прибыли, но и о здоровье людей.

Поднимался также на разных уровнях вопрос ужесточения возрастного ограничения — медики неоднократно предлагали продавать алкоголь только людям старше 21 года, а также вынести реализацию алкогольной продукции в специальные отделы магазинов и ввести запрет на ночную продажу алкоголя.

В последние годы реализовывался только запрет на продажу алкоголя ночью, однако он продержался лишь несколько месяцев — затем президент его отменил. Сейчас такие ограничения вводят только на время последних звонков и выпускных.

Когда будут введены новые меры по предотвращению алкоголизма и какими они будут — экономическими, ограничительными или иными — станет известно позже.