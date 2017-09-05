Определен список домов, которые построят за счет адресных субсидий

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Министерство строительства и архитектуры Беларуси своим постановлением №25 от 4 сентября определило перечень домов, которые будут строиться с привлечением адресных субсидий, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Калинин: люди не понимают выгоды указа №240, но мы им ее разъясним

Указ президента №240 об адресных жилищных субсидиях вступил в силу 6 августа. Он предусматривает, что семьи, имеющие право на господдержку при строительстве жилья, смогут получать в банках адресные субсидии и использовать их для компенсации процентов банков по выданным кредитам. Право на получение субсидии имеют те же категории, которые установлены указом №13, он будет действовать параллельно указу №240. Размер субсидий будет аналогичным указу №13.

Постановление Минстройархитектуры, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, устанавливает перечень жилых домов, строительство и финансирование которых в 2017 году осуществляются с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий.

Предусматривается, что всего с привлечением адресных субсидий будет строиться 68 многоквартирных жилых домов.

В частности, 1 817 квартир введут в эксплуатацию в 2017 году, 3 769 — в 2018-м. Общая вводимая площадь жилья составит 351 тысячу 235,99 квадратных метров. Планируется строительство не только многоквартирных жилых домов, но и индивидуальное жилищное строительство, объем которого составит 12,7 тысяч квадратных метров.

С перечнем домов можно ознакомиться на портале pravo.by .

Как ранее сообщал Sputnik, объем кредитных ресурсов, выделяемых "Беларусбанком" и "Белагропромбанком", составит 135 миллионов рублей. Кроме того, банки планируют дополнительно изыскать 500 миллионов рублей кредитных ресурсов.

Во вторник вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин заявил, что граждане пока не понимают выгоды указа №240 и не спешат воспользоваться его механизмами. Поэтому, добавил он, будет проводиться разъяснительная работа.