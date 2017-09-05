Игорь Болотов назначен замглавы МЧС

Александр Лукашенко 5 сентября указом № 318 назначил полковника Игоря Болотова заместителем главы МЧС.

До этого Болотов работал начальником управления материально-технического обеспечения МЧС. 24 ноября 2016 года он был награжден орденом «За службу Родине» ІІІ степени.

Напомним, что 21 марта 2017 года по подозрению в получении взятки был задержан бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун.

Об этом Александр Лукашенко рассказал во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил тогда президент. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».

Судебное заседание по делу Бегуна началось 5 сентября в суде Заводского района Минска.