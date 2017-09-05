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Игорь Болотов назначен замглавы МЧС
06.09.2017 10:30 — Новости Общества | БДГ
Александр Лукашенко 5 сентября указом № 318 назначил полковника Игоря Болотова заместителем главы МЧС.
До этого Болотов работал начальником управления материально-технического обеспечения МЧС. 24 ноября 2016 года он был награжден орденом «За службу Родине» ІІІ степени.
Напомним, что 21 марта 2017 года по подозрению в получении взятки
Об этом Александр Лукашенко рассказал во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».
«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил тогда президент. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».
Судебное заседание по делу Бегуна началось 5 сентября в суде Заводского района Минска.
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Александр Лукашенко 5 сентября указом № 318 назначил полковника Игоря Болотова заместителем главы МЧС.
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