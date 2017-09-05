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ЕРИП объяснил, почему не проходит плата за школьное питание и как перечислить деньги

06.09.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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«У дочки оплата за питание прошла, а у сына — нет. Ну как такое может быть?!» — негодуют столичные родители. TUT.BY разобрался, как же все-таки рассчитываться за школьные завтраки-обеды правильно и почему у многих это не получается.


Фото: TUT.BY

Как мы помним, с этого учебного года жизнь родителям решили упростить: возможность платить за питание появилась в ЕРИПе. Накануне учебного года специалисты рассказали, как это сделать. Но все оказалось не так просто. Пока одни радуются, что не надо носить наличку в классы, другие возмущаются, что оплата никак не проходит.

Как выяснилось, ЕРИП в этом случае действительно оказался доступен не всем. Все дело в размере лицевого счета конкретного ученика (его называли на родительском собрании).

Учетный номер ученика присваивается единожды и сохраняется за учеником до момента окончания школы и больше никому никогда не передается. Номер может меняться только при смене учреждения образования.

Итак, если в лицевом счете 10 цифр, то вам повезло, и передавать классному руководителю бумажные деньги больше не нужно.

— В этом случае вы можете оплачивать школьное питание через систему ЕРИП, в любом удобном месте и в любое время — через всю платежную инфраструктуру входящих в ЕРИП 23 банков и отделения «Белпочты» — интернет-банк, мобильный банкинг, инфокиоски, кассы банков и банкоматы, — рассказали в Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП».

Как платить за обеды, если в лицевом счете ученика 10 цифр

Выбрать: Пункт Система «Расчет» (ЕРИП) → г. Минск → Образование и развитие → Комбинат школьного питания ОАО → Район (к которому относится учреждение образования) → Питание.

После этого нужно ввести учетный номер ученика (10 цифр) → Ввести сумму платежа → Проверить корректность информации → Совершить платеж.

Никакие комиссии не взимаются, а распечатывать чек не нужно.

А вот если в лицевом счете вашего ребенка оказалось 16 цифр (они совпадают с теми, что есть на «Карте учащегося»), то ЕРИП в оплате питания не поможет. Правда, обойтись без налички тоже можно.

Как платить за обеды, если в лицевом счете ученика 16 цифр

Способ оплаты лучше уточнить у классного руководителя, но, как правило, «сдать» деньги можно будет только через Беларусбанк — или в инфокиоске, или в интернет-банкинге.

Рассмотрим схему на примере инфокиоска.

Выбрать: раздел «Платежи» → пункт «Прочие услуги» → пункт «Оплата школьного питания» → пункт с названием вашей школы или гимназии → выбрать тип операции («введите данные» или «сохраненные данные») → введите лицевой счет или выберите нужный из сохраненных → введите сумму платежа → пункт «Оплатить» → распечатайте чек.

Если вы будете проводить оплату с помощью интернет-банкинга, то выбрать нужно раздел «Платежи и переводы» и действуйте по такой же схеме.

 
Теги: Минск
 
 
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"У дочки оплата за питание прошла, а у сына - нет. Ну как такое может быть?!" - негодуют столичные родители. TUT.BY разобрался, как же все-таки рассчитываться за обеды...

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