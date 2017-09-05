Начальница поезда в Гомеле украла у пассажира деньги и подделала подписи коллег в документах

Инцидент произошел, когда поезд «Санкт-Петербург — Гомель» уже прибыл в областной центр. Во время обхода одного из вагонов купе проводник заметила на полу забытое пассажиром портмоне. Позвала еще одну проводницу и начальницу поезда, которая в присутствии подчиненных открыла кошелек, пишет « Гомельская праўда ».





В портмоне находились водительское удостоверение, 170 белорусских и две тысячи российских рублей.

Предполагая, что коллеги не увидели купюры, начальница во время заполнения актов намеренно не указала в сведениях об имуществе найденные средства. И забрала всю сумму себе. Вдобавок ко всему, подделала подписи других проводниц, якобы подтверждавших отсутствие денег.

Документы и портмоне 41-летняя гомельчанка передала работнику отделения железной дороги, который отправил находку в Жлобин. Там хозяин в присутствии сотрудников милиции получил обратно свой кошелек, однако сразу указал на отсутствие необходимой суммы.

Как рассказала старший следователь второго следственного отделения Гомельского городского отдела СК Виктория Еремич, начальница пассажирского поезда в краже призналась, но объяснить свой поступок так и не смогла. Ущерб возместила полностью, но теперь за кражу и служебный подлог ей грозит до двух лет лишения свободы.