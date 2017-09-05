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Электроснабжение в Минске и Минской области нарушено из-за нештатной ситуации на ТЭЦ-4
06.09.2017 11:50 — Новости Общества | БелТА
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение ряда потребителей в Минске и Минской области нарушено из-за нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"Сегодня в 10.49 на минской ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго" произошло отключение оборудования, в связи с чем нарушено электроснабжение ряда потребителей города Минска и Минской области. В настоящее время причины нарушения работы оборудования выясняются. Предпринимаются все меры по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ", - говорится в сообщении.
РУП "Минскэнерго" будет дополнительно информировать о восстановлении энергоснабжения.-0-
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение ряда потребителей в Минске и Минской области нарушено из-за нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4, сообщили БЕЛТА в...
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