Электроснабжение в Минске и Минской области нарушено из-за нештатной ситуации на ТЭЦ-4

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение ряда потребителей в Минске и Минской области нарушено из-за нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"Сегодня в 10.49 на минской ТЭЦ-4 РУП "Минскэнерго" произошло отключение оборудования, в связи с чем нарушено электроснабжение ряда потребителей города Минска и Минской области. В настоящее время причины нарушения работы оборудования выясняются. Предпринимаются все меры по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ", - говорится в сообщении.

РУП "Минскэнерго" будет дополнительно информировать о восстановлении энергоснабжения.-0-