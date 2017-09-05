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Восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4

06.09.2017 12:26 — Новости Общества | БелТА  
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Восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение, нарушенное по причине нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4, полностью восстановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Минскэнерго".

По состоянию на 12.00 всем ранее отключенным потребителям восстановлено электроснабжение, констатирует "Минскэнерго".

Потребителям приносят извинения за временные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение, нарушенное по причине нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4, полностью восстановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...

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Электроснабжение в Минске и Минской области нарушено из-за нештатной ситуации на ТЭЦ-4
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