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Восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4
06.09.2017 12:26 — Новости Общества | БелТА
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение, нарушенное по причине нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4, полностью восстановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Минскэнерго".
По состоянию на 12.00 всем ранее отключенным потребителям восстановлено электроснабжение, констатирует "Минскэнерго".
Потребителям приносят извинения за временные неудобства.-0-
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение, нарушенное по причине нештатной ситуации на минской ТЭЦ-4, полностью восстановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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