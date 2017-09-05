Утвержден список домов, строящихся с господдержкой

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Согласно постановлению №25 от 4 сентября, утвержденному Министерством строительства и архитектуры Беларуси, намечается строительство 68 многоквартирных жилых домов, из которых 1817 квартир введут в эксплуатацию в 2017 году, 3769 – в 2018-м.

Строительство домов, указанных в перечне, будет реализовываться на кредиты, выдаваемые банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий.

В Минске с господдержкой будет построено шесть домов на 1057 квартир. Больше всего жилья с привлечением адресных субсидий построят в Гродненской и Минской областях, меньше всего – в Могилевской и Витебской. Общая вводимая площадь жилья – 351 тысяча квадратных метров.

Субсидии будут предоставляться двумя банками – Беларусбанком (60 млн руб.) и Белагропромбанком (75 млн руб.). В дальнейшем, по планам властей, к выдаче субсидий будут привлечены коммерческие банки.

Напомним, указ №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», был подписан президентом 4 июля 2017 года.

По словам представителя министерства Александра Горваля, это новый вид господдержки граждан, нуждающихся в жилье.