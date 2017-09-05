6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕРИП пояснил механизм платы за школьное питание. Такая информация размещена на сайте ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное информационное пространство", сообщает БЕЛТА.

С 1 сентября 2017 года комбинаты школьного питания Минска предоставили возможность оплачивать школьное питание способом безналичного расчета. Если лицевой счет ученика (учетный номер ученика) состоит из десяти знаков, то школьное питание можно оплачивать через всю платежную инфраструктуру входящих в ЕРИП 23 банков и отделения "Белпочты", то есть через интернет-банк, мобильный банкинг, инфокиоски, кассы банков и банкоматы. Если лицевой счет представляет собой 16-значный уникальный номер, то платеж будет осуществляться не через ЕРИП, а с помощью "Карты учащегося" (через Беларусбанк - в инфокиоске или в интернет-банкинге. - Прим. БЕЛТА).

"Способы оплаты, лицевые счета и учетные номера учеников необходимо уточнять у классного руководителя или администрации школы. Никакие комиссии при оплате школьного питания через систему ЕРИП с родителей не взимаются, как не взимаются они системой с плательщиков и при любых других оплатах через ЕРИП", - говорится в сообщении.

Учетный номер ученика присваивается лишь однажды и сохраняется за учеником до момента окончания школы и больше никому никогда не передается. Номер может меняться только при смене учреждения образования.-0-