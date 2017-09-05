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Носкевич прокомментировал дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске

06.09.2017 12:53 — Новости Общества | БелТА  
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Носкевич отметил, что у следователей "не было сомнений в наличии признаков состава преступления в действиях матери".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал дело о гибели...

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