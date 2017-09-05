Два уклониста из Столинского района заплатят штраф по 150 базовых величин

Два уклониста из Столинского района оштрафованы на 3,45 тыс. рублей, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного суда Елена Корделюк.

Сегодня в областном суде в апелляционном порядке рассмотрены два уголовных дела об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу. Приговорами суда Столинского района от 24 июля два местных жителя 1991 и 1992 годов рождения признаны виновными по ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса. Суд назначил молодым людям наказание в виде штрафа в размере 150 базовых величин каждому (1 БВ — 23 рубля). Обвиняемые обжаловали приговор в суде высшей инстанции.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда не удовлетворила жалобы уклонистов и оставила без изменения приговоры районного суда.

5 сентября приговоры вступили в законную силу.