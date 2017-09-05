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Два уклониста из Столинского района заплатят штраф по 150 базовых величин

06.09.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Два уклониста из Столинского района оштрафованы на 3,45 тыс. рублей, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного суда Елена Корделюк.

Сегодня в областном суде в апелляционном порядке рассмотрены два уголовных дела об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу. Приговорами суда Столинского района от 24 июля два местных жителя 1991 и 1992 годов рождения признаны виновными по ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса. Суд назначил молодым людям наказание в виде штрафа в размере 150 базовых величин каждому (1 БВ — 23 рубля). Обвиняемые обжаловали приговор в суде высшей инстанции.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда не удовлетворила жалобы уклонистов и оставила без изменения приговоры районного суда.

5 сентября приговоры вступили в законную силу.

 
 
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