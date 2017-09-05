В минском микрорайоне Сухарево на улице Горецкого, 7/2 в ночь с воскресенья на понедельник в одной из квартир произошел пожар. Хозяйка квартиры — многодетная мама. Она сказала троим детям прыгать из окна второго этажа. Почему мама приняла такое решение и какие травмы получили дети — в нашем материале.





Ночью в квартире на Горецкого загорелся масляной обогреватель, на котором хозяйка оставила сушить вещи. В квартире в этом время находилась женщина и шестеро ее детей. Три мальчика спали в одной комнате, три девочки — в запертой комнате рядом с кладовкой, где был обогреватель. Что происходило, когда начался пожар нам рассказали соседи.

«Она говорила, что пыталась открыть защелку, но не смогла»

У дома на Горецкого мы совершенно случайно встречаем девушку Марину. Она караулит из окна — возвращается ли кто из семьи погорельцев домой. Марина живет в соседнем подъезде и говорит нам, что хорошо общается с хозяйкой квартиры — многодетной мамой Боженой.





Божене за 40, она работает помощником воспитателя в детском саду. У нее семеро детей — три мальчика и три девочки живут с мамой в трехкомнатной квартире, а старшая дочь — отдельно. Муж, как говорят соседи, здесь давно не появляется. Раньше — пил и дебоширил.

Марина проводит нас в обгоревшую квартиру, проверяет вернулся ли кто-нибудь. Божену мы дома не застаем. Ее знакомая нам говорит, что вероятно, она с мальчишками уехала к старшей дочери, которая уже взрослая и живет отдельно.



Сгоревшая кладовка, в которой был обогреватель.

— Божена проснулась ночью от хлопка, вышла, увидела огонь и начала кричать. Крики услышали соседи, они вызвали МЧС. Божена сразу повела мальчиков на улицу, а в комнату к девочкам не могла зайти. Малышкам 7, 9 и 11 лет.

Площадь пожара, как отметили в службе МЧС, была небольшой, но все вещи до сих не выветрились. Сгорела кладовка, где стоял обогреватель. Справа от нее — комната, где живут девочки. Когда случился пожар она была заперта на защелку снаружи, которая заклинила, поэтому девочки не могли выбежать.



Детская комната, в которой находились девочки во время пожара.

— Я представляю, какой у мамы был шок. Она говорила, что пыталась открыть защелку, но не смогла и начала кричать девочкам, чтобы те выпрыгивали. А соседи с первого этажа уже ловили их. Она же не знала, что с комнатой все будет в порядке, она так нервничала, что не могла думать об этом. Откуда ты можешь знать в такой ситуации куда огонь распространится.

Огонь пошел в кухню и выбил взрывной волной окно. Сейчас тут просто вдребезги разбитое стекло. По комнатам гуляет сквозняк. Пенопластовые потолки в зале обуглились и опали. В коридоре у входа стоит детский сгоревший велосипед. Больше всего пострадала кладовая и прихожая.

«Было бы нас 8 мужиков — растянули бы покрывало и ловили детей»

Мы выходим из подъезда, который все еще стараются держать открытым, чтобы все проветрилось. Некоторые соседи, выходя из подъезда и увидев Марину, спрашивают, как у пострадавшей семьи дела.

«Почему дети были закрыты на щеколду? Если собака мешает им спать, то зачем закрывать детей? Они что — собаки? Нельзя было на ночь закрыть собаку в ванной, например?», — задает вопросы соседка.





Этажом выше над Боженой живет Михаил с семьей. Он рассказывает, что с его жильем все в порядке.

— Через подъезд весь дым в хату к нам пошел. Это ж понятно — угарный газ — пока я своих раскочегарил, по-быстрому накинули вещи. Собрались выйти, а из тамбура уже черный дым валит — доступа на лестницу уже нет.

О том, что на улице в это время ловили детей мужчина не видел.





«Мы тут сами носились, не знали, что делать, я тут своих одевал. Сын еще ни в какую не хотел просыпаться. Это ж два часа ночи!», — говорит Михаил.

— Ну и пожарным было трудно проехать. Вечер воскресенья — все после дачи машины во дворе кидают. И тут заезд неудобный. Трудно им было крутиться.

Михаил с пострадавшей семьей не общается, но говорит, что раньше у них не было никаких подобных происшествий.





На первом этаже напротив Божены в квартире живут Лора и Кирилл. Они единственные ночью ловили детей. Оба до сих пор очень взволнованы, говорят наперебой, чуть не плачут. С ними в квартире живет еще дочь и сын с невесткой.

— Стекла посыпались, я соскочила со сна — смотрю в окно и не могу понять, что происходит. Потом наша соседка стучит в дверь, к нам сразу забежало трое ее мальчишек — босых, бедных детей. Она кричит: «Там дети горят!». А там полыхало стеной у этой комнаты! И слава богу, что они не могли выйти — они бы уже сгорели. Эти бедные девчонки открыли окно — муж и сын ловили девочек как могли. Господи, и девчонки, какие они смелые при таком кошмаре! Но они хотя бы живы остались.





Дети, как объясняют соседи, получили травмы потому что прыгали прямо на бетон. Потом всех девочек сразу несли в квартиру к Лоре, мальчики уже находились там.

— Кто-то скинул покрывало — дети же голые, босые! Было бы нас 8 мужиков, мы бы растянули нормально покрывало и ловили их. Но все было мгновенно и времени ждать не было — там два раза этот ужас вдохнуть и можно сознание потерять.

Лора говорит, что уже, когда детей словили — вышли остальные соседи, собрались под окнами и обсуждали, что произошло.

— Я с Боженой вчера впервые общалась. Мы видели ее, конечно, раньше. Но мы заехали сюда только в прошлом году — и никого не знаем.

Мать детей: «Там был такой дым и горячий воздух, я просто не могла дойти»

Чуть позже мы связались с многодетной мамой Боженой, она рассказала, какие травмы получили девочки.

— Самая младшая не пострадала вообще у нее все в норме. У второй — ушиб пятки, ходит на костылях, но она идет на поправку и скоро ее выпишут. У третьей раздроблены две пятки — ей будут делать операцию, она очень переживает, ноги у девочки очень болят.

Божена нам объяснила, почему она оставила дверь закрытой на защелку. Дело в том, что в квартире была собака, которая забегала в комнату девочек ночью и мешала спать. Ручка в двери сломана, поэтому закрыть ее можно было на щеколду.

— Они попросили, чтобы я их закрыла, потому что собака ночью лазит по комнате, запрыгивает на кровать. Наверное, слава богу, что она была закрыта — огонь полыхал в их комнату. Я же два раза пыталась зайти к ним, там уже был такой дым и горячий воздух, что я просто не могла дойти.





Многодетная мама говорит, что все соседи сразу вызвались помогать и поддерживают ее до сих пор.

После пожара Божена переезжает на другую квартиру. Пострадало много вещей детей, поэтому нужна разная помощь. Женщина говорит, что у мальчиков на 12 и 8 лет нет школьной формы. Нет мебели, на которой бы могли спать дети — им ищут диван или тахту. Так же нужна грузовая машина, чтобы перевезти холодильник, кровать и стиральную машину. Если вы хотите помочь семье погорельцев — напишите нам на minsk@tutby.com.

МЧС: из-за машин во дворе пожарные не могли подъехать к дому

Спасатели приехали, когда дети были уже в квартире Лоры. Официальный представитель городского УМЧС Ольга Мельченко рассказала, что пожарные прибыли на место происшествия за пять минут. Но подъезд к дому был затруднен из-за машин, которые полностью заняли проезд.

— Спасатели около 160 метро бежали с огнетушителям в амуниции до дома. На это им потребовалось еще около минуты.





По внешним признакам задымления не было, соседи сказали, что на втором этаже в квартире находится пять детей. Пожарные тушили кладовку и искали, был ли кто в квартире — там никого не застали на этот момент. Уже когда спускались вниз — узнали, что все пострадавшие находятся у соседей, а дети прыгали из окна.

В МЧС предупреждают, что нельзя оставлять на ночь работающие электроприборы без присмотра. В таких случаях, как на этом пожаре рекомендуют закрыть дверь, уплотнить полотенцами или покрывалом притворы двери и щелей, чтобы не поступал дым, открыть окно и ждать приезда спасателей. При себе желательно иметь яркую ткань, чтобы спасатели заметили людей.

Родителям напоминают не оставлять без присмотра детей, проявлять внимание и обучать правилам поведения в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.