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Бизнес-центр - на месте завода. Территорию бывшего кожзавода на улице Горновых предложат инвесторам
06.09.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Территорию бывшего кожзавода на улице Горновых хотят предложить инвесторам. В результате сноса комплекса зданий бывшего кожзавода высвободится почти два гектара земли,
На этом месте планом детальной планировки улицы Советских пограничников и прилегающих к ней территорий предусмотрено возведение общественно-делового комплекса, одно из зданий которого — семиэтажное. Если это городское пятно купит инвестор, ему будет предложено обустроить автопарковку рядом с областной филармонией.
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В результате сноса комплекса зданий бывшего кожзавода высвободится почти два гектара земли.
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