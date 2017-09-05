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Бизнес-центр - на месте завода. Территорию бывшего кожзавода на улице Горновых предложат инвесторам

06.09.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Территорию бывшего кожзавода на улице Горновых хотят предложить инвесторам. В результате сноса комплекса зданий бывшего кожзавода высвободится почти два гектара земли, сообщает «Гродненская правда».


На этом месте планом детальной планировки улицы Советских пограничников и прилегающих к ней территорий предусмотрено возведение общественно-делового комплекса, одно из зданий которого — семиэтажное. Если это городское пятно купит инвестор, ему будет предложено обустроить автопарковку рядом с областной филармонией.

Заводские здания были построены еще в 1920-х годах. Работало предприятия и в советсткое время, а закрылось в начале 2000-х годов. С тех пор здания пустовали.
По генплану города 2003 года, на месте кожевенного завода должен был появиться многофункциональный комплекс с многоуровневым паркингом и подземной парковкой, но снесли его только летом 2017 года.

 
 
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В результате сноса комплекса зданий бывшего кожзавода высвободится почти два гектара земли.

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