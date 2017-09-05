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"У нас не было сомнений". Глава СК объяснил, почему судят витебскую роженицу, потерявшую ребенка
06.09.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Глава Следственного комитета Иван Носкевич объяснил, почему действия витеблянки,
После открытия реконструированного здания УСК по г. Минску, TUT.BY поинтересовался у главы ведомства, как действуют следователи при гибели новорожденных детей, почему, например, в Витебске была сразу начата проверка
— Эти истории совершенно разные. Проверка по Мяделю еще не завершена, и мы не в праве давать окончательную оценку, что касается витебской истории, то у нас не было никаких сомнений в наличии признаков состава преступления в действиях матери.
И ажиотаж в СМИ абсолютно не адекватен картине происшествия. Мать неоднократно предупреждали, что она может попасть в ситуацию, когда возможны сложности с родами, и она отказалась становиться на учет и госпитализироваться при том, что роды протекали сложно. После родов ею не были приняты правильные меры, которые бы приняли квалифицированные медик, акушерка или доктор. Именно поэтому инцидент был квалифицирован как причинение смерти по неосторожности. Я не буду забегать вперед, вскоре огласят решение суда, надеюсь, он примет сторону следователей, — сказал председатель СК.
— Вы говорите, что мать после родов не предприняла правильные меры. Какие именно?
— Нужно было становиться на учет и следовать рекомендациям медиков, к сожалению, она не прислушалась. Что касается мядельской истории то, как только будет решение по ней, мы объясним, почему в одной ситуации подход один, а во второй — другой. И поверьте, в двух ситуациях решение будет абсолютно законным.
Напомним, в Витебске сейчас проходит
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Глава Следственного комитета Иван Носкевич объяснил, почему действия витеблянки, рожавшей дома и потерявшей ребенка, следователи квалифицировали как "причинение...
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