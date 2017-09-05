Глава Следственного комитета Иван Носкевич объяснил, почему действия витеблянки, рожавшей дома и потерявшей ребенка , следователи квалифицировали как «причинение смерти по неосторожности».



час проходит закрытый суд на мамой, Фото: пресс-служба СК

После открытия реконструированного здания УСК по г. Минску, TUT.BY поинтересовался у главы ведомства, как действуют следователи при гибели новорожденных детей, почему, например, в Витебске была сразу начата проверка случившегося и заведено уголовное дело , а в Мяделе проверку следователи будут проводить в том случае, если родственники обратятся с заявлением.

— Эти истории совершенно разные. Проверка по Мяделю еще не завершена, и мы не в праве давать окончательную оценку, что касается витебской истории, то у нас не было никаких сомнений в наличии признаков состава преступления в действиях матери.

И ажиотаж в СМИ абсолютно не адекватен картине происшествия. Мать неоднократно предупреждали, что она может попасть в ситуацию, когда возможны сложности с родами, и она отказалась становиться на учет и госпитализироваться при том, что роды протекали сложно. После родов ею не были приняты правильные меры, которые бы приняли квалифицированные медик, акушерка или доктор. Именно поэтому инцидент был квалифицирован как причинение смерти по неосторожности. Я не буду забегать вперед, вскоре огласят решение суда, надеюсь, он примет сторону следователей, — сказал председатель СК.

— Вы говорите, что мать после родов не предприняла правильные меры. Какие именно?

— Нужно было становиться на учет и следовать рекомендациям медиков, к сожалению, она не прислушалась. Что касается мядельской истории то, как только будет решение по ней, мы объясним, почему в одной ситуации подход один, а во второй — другой. И поверьте, в двух ситуациях решение будет абсолютно законным.

Напомним, в Витебске сейчас проходит закрытый суд над мамой, чей ребенок умер после домашних родов. Трагедия произошла 17 февраля. По данным следствия, произошла аспирация околоплодными водами. Проще говоря, в дыхательные пути новорожденной попала околоплодная жидкость. Ольгу С. обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК Беларуси). Санкции этой статьи — исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на такой же срок. С начала мая молодая женщина находится в витебском СИЗО-2. Ее мать ходатайствовала об изменении меры пресечения для дочери. Но ей отказали. По мнению следствия, находясь на свободе, Ольга могла скрыться от «органа, ведущего уголовный процесс, и суда». Тело новорожденной семье выдали после экспертиз через 2,5 месяца — 5 мая. На следующий день состоялись похороны малышки. И в этот же день ее мать арестовали.