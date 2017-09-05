Носкевич прокомментировал дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске

Иван Носкевич. Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Носкевич отметил, что у следователей "не было сомнений в наличии признаков состава преступления в действиях матери". Председатель Следственного комитета считает, что активное обсуждение в СМИ обстоятельств этого дела совершенно не соотносится с объективной картиной происшествия.

Он обратил внимание, что медики неоднократно предупреждали мать о возможных сложностях, но та к рекомендациям не прислушалась и от госпитализации отказалась. После рождения девочки женщина не смогла принять меры, которые осуществил бы квалифицированный медик для спасения ребенка. "Именно поэтому ее действия квалифицированы как причинение смерти по неосторожности", - пояснил Иван Носкевич.

Как сообщалось, трагедия произошла в феврале 2017 года: 31-летняя женщина дома родила девочку, но ребенок задохнулся в околоплодных водах. Попытки реанимировать малышку врачами прибывшей скорой помощи и позже в роддоме не увенчались успехом. В конце августа в суде Железнодорожного района Витебска начались слушания по этому делу. Процесс проходит в закрытом режиме, чтобы не разглашать подробности личной жизни.-0-