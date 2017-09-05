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В Гродно и области 7 сентября пройдет операция "Эвакуация"
06.09.2017 13:46 — Новости Общества | Tut.by
В широкомасштабной операции «Эвакуация» будет задействовано более 850 учреждений и около 200 000 человек. Сигнал «Пожар!» прозвучит 7 сентября, ровно в 11 часов в школах и других учреждениях образования, больницах, поликлиниках, а также других социально значимых учреждениях,
Операция «Эвакуация» — задумка спасателей Гродненщины. Она проводится в начале сентября уже шестой год подряд. Участникам предстоит максимально быстро покинуть рабочие места и принять меры по предотвращению условного пожара.
После завершения эвакуации сотрудники МЧС проведут работу над ошибками и обсудят реальность плана эвакуации, расскажут, как правильно поступать в тех или иных экстремальных ситуациях.
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Сигнал "Пожар!" прозвучит 7 сентября, ровно в 11 часов в школах и других учреждениях образования, больницах, поликлиниках, а также других социально значимых...
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