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В Гродно и области 7 сентября пройдет операция "Эвакуация"

06.09.2017 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В широкомасштабной операции «Эвакуация» будет задействовано более 850 учреждений и около 200 000 человек. Сигнал «Пожар!» прозвучит 7 сентября, ровно в 11 часов в школах и других учреждениях образования, больницах, поликлиниках, а также других социально значимых учреждениях, сообщается на официальном сайте Гродненского областного управления МЧС.


Фото: glasz-news.ru

Операция «Эвакуация» — задумка спасателей Гродненщины. Она проводится в начале сентября уже шестой год подряд. Участникам предстоит максимально быстро покинуть рабочие места и принять меры по предотвращению условного пожара.

После завершения эвакуации сотрудники МЧС проведут работу над ошибками и обсудят реальность плана эвакуации, расскажут, как правильно поступать в тех или иных экстремальных ситуациях.

 
 
Ссылка на источник 30
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Сигнал "Пожар!" прозвучит 7 сентября, ровно в 11 часов в школах и других учреждениях образования, больницах, поликлиниках, а также других социально значимых...

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