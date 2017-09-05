В широкомасштабной операции «Эвакуация» будет задействовано более 850 учреждений и около 200 000 человек. Сигнал «Пожар!» прозвучит 7 сентября, ровно в 11 часов в школах и других учреждениях образования, больницах, поликлиниках, а также других социально значимых учреждениях, сообщается на официальном сайте Гродненского областного управления МЧС.



Фото: glasz-news.ru

Операция «Эвакуация» — задумка спасателей Гродненщины. Она проводится в начале сентября уже шестой год подряд. Участникам предстоит максимально быстро покинуть рабочие места и принять меры по предотвращению условного пожара.

После завершения эвакуации сотрудники МЧС проведут работу над ошибками и обсудят реальность плана эвакуации, расскажут, как правильно поступать в тех или иных экстремальных ситуациях.