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В Новополоцке двое мужчин ограбили 80-летнего пенсионера
06.09.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет возбудил головное дело по факту разбойного нападения на 80-летнего жителя Новополоцка. Об этом
5 сентября в милицию обратился 47-летний рабочий СООО «ЛЛК-Нафтан» с заявлением о том, что около 15.00 двое мужчин ограбили его отца.
Под предлогом проверки счетчиков водоснабжения они зашли в квартиру, где проживает 80-летний мужчина. Пенсионер был один, т.к. сын в этой время находился на работе.
«Угрожая применением насилия, подозреваемые связали пенсионера, обыскали квартиру и открыто похитили деньги в сумме более 2100 долларов США, наручные часы „Tissot“, планшет и мобильный телефон и др. Завладев имуществом заявителя на общую сумму более 7400 рублей, подозреваемые скрылись. О совершенном преступлении пенсионер сумел сообщить сыну», — рассказали в ведомстве.
Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают подозреваемых.
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Под предлогом проверки счетчиков водоснабжения они зашли в квартиру, где проживает 80-летний мужчина.
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