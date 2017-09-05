В Новополоцке двое мужчин ограбили 80-летнего пенсионера

Следственный комитет возбудил головное дело по факту разбойного нападения на 80-летнего жителя Новополоцка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

5 сентября в милицию обратился 47-летний рабочий СООО «ЛЛК-Нафтан» с заявлением о том, что около 15.00 двое мужчин ограбили его отца.

Под предлогом проверки счетчиков водоснабжения они зашли в квартиру, где проживает 80-летний мужчина. Пенсионер был один, т.к. сын в этой время находился на работе.

«Угрожая применением насилия, подозреваемые связали пенсионера, обыскали квартиру и открыто похитили деньги в сумме более 2100 долларов США, наручные часы „Tissot“, планшет и мобильный телефон и др. Завладев имуществом заявителя на общую сумму более 7400 рублей, подозреваемые скрылись. О совершенном преступлении пенсионер сумел сообщить сыну», — рассказали в ведомстве.

Новополоцким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают подозреваемых.

По первоначально полученной информации подозреваемыми являются двое одетых в темную одежду мужчин: один из которых на вид около 45 лет, рост 180 см, худощавого телосложения; второй — на вид около 35 лет, рост 165 см, среднего телосложения. Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о совершенном преступлении, сообщить любую имеющуюся информацию по телефонам 102 или (80212) 486 636 (оперативно-дежурная служба УСК по Витебской области), (0214) 530 016 либо явиться в Новополоцкий городской отдел Следственного комитета по адресу: город Новополоцк, ул. Ктаторова, дом 1.