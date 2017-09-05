Председатель СК объяснил, почему судят витебчанку после домашних родов

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Никаких сомнений в наличие признаков состава преступления у следователей по делу о витебских домашних родах не возникало, заявил Иван Носкевич порталу TUT.by в среду.



© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН Суд над женщиной, рожавшей на дому, проходит за закрытыми дверьми

Судебный процесс по делу о домашних родах в Витебске в результате которых ребенок погиб от асфиксии из-за неоказания ему адекватной медицинской помощи в домашних условиях вызвал немалый резонанс в обществе. Многие считают привлечение матери, потерявшей ребенка и тем более удерживание ее под стражей, слишком суровым наказанием. По словам Носкевича ажиотаж в СМИ абсолютно не адекватен картине происшествия.

"Мать неоднократно предупреждали, что она может попасть в ситуацию, когда возможны сложности с родами, и она отказалась становиться на учет и госпитализироваться при том, что роды протекали сложно. После родов ею не были приняты правильные меры, которые бы приняли квалифицированные медик, акушерка или доктор. Именно поэтому инцидент был квалифицирован как причинение смерти по неосторожности", — заявил Иван Носкевич.

Глава следственного комитета выразил уверенность, что суд примет сторону следователей и решение по этому случаю будет абсолютно законным.