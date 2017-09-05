В Борисове появились объявления о платных группах кратковременного пребывания в школе. Обойдется родителям час утренней продленки примерно в 2 рубля. В местном отделе образования это назвали нормальной практикой, однако в Министерстве образования говорят: деньги за утренние продленки брать не должны.





— За продленки деньги взиматься не должны, — говорит пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. — Их могут взимать только, если организовано питание. Понимаете, мы говорили, что не проблема, если уроки начинаются с 9 утра, приводить детей в школу пораньше, чтобы они там были под присмотром. Но мы не имели в виду, что будут создаваться группы кратковременного пребывания и за них будут платить родители. Это просто перегиб какой-то в школе.

В Министерстве образования отмечают: до начала занятий, с 8 или даже с 7.30, в школе должен быть открыт класс или несколько классов, где ребенок мог бы заняться чем-то полезным: почитать что-то, порисовать, повторить уроки. За детьми может присматривать социальный педагог, или психолог, или дежурный учитель. Как много нужно таких дежурных? Тут все зависит от размера школы и количества учеников, которые приходят до начала уроков или остаются после.

— Где-то, может, учитель до уроков проведет классный час, чтобы дети не находились долго в школе. Мы говорим о том, что руководство школы должно грамотно составлять расписание, — отмечает Людмила Высоцкая. — Но надо понимать, что не каждому ребенку нужно приходить к 8 часам. Большая часть радуется, что можно дольше поспать.

Специалист добавляет, что обязанности учителей должны распределяться разумно и не должны выходить за рамки их рабочего времени.

— Мы насильно никого из учителей не заставляем приходить в школу к 8, это дело добровольное. Другое дело что любой учитель начальных классов все равно раньше приходит на работу, например, в 8.30.

— Но он не обязан приходить в 7.30, чтобы присматривать за детьми, которые приходят раньше?

— Нет, абсолютно не обязан.