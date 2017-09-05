Двойняшек и годовалого внука растит бабушка. Через месяц после родов умерла многодетная мать

В квартире в спальном районе Минска Галина Волкова кормит своих внуков-двойняшек Анастасию и Даниила. Им чуть больше месяца. В соседней кроватке сидит еще один внук Богдан. Ему 1 год и 10 месяцев. Галина Петровна не может сдержаться и начинает плакать: несколько часов назад она узнала, что умерла ее единственная дочь, мать этих малышей.



Галина Волкова несколько часов назад узнала, что ее дочь умерла.

«Не лежала на сохранении, своими ногами в роддом пошла»

На кухне нас встречает родная сестра Галины — Людмила Ибраева. Это она написала в редакцию TUT.BY письмо о случившемся с племянницей Ольгой Журавской. Женщине было 34 года. 1 августа она родила в 3-м роддоме на базе 3-м городской клинической больницы в Минске двойню. У нее уже был старший сын Богдан. До беременности Ольга работала санитаркой в 10-й городской клинической больнице. 4 сентября Ольга скончалась.

Сейчас Галина Волкова оформляет опеку на троих детей. Бабушке малышей 59 лет, на пенсии она получает около 350 рублей. Ольга была матерью-одиночкой, по словам родных, с гражданским мужем отношения у нее складывались по-разному. Но после роддома дочь с детьми ждали в квартире матери.



Двойняшки Анастасия и Даниил родились 1 августа.

— Даже хоронить не на что! — говорит Людмила Петровна, тетя умершей.

Питание и памперсы малышам женщины покупают за свой счет, но говорят, что когда будет оформлена опека, бабушка получит единовременное пособие по 2 457 рублей на каждого малыша. До двух лет им будет положено бесплатное питание, до шести месяцев — выплаты для покупки вещей, бесплатная няня. Но основной груз по воспитанию детей ляжет на плечи бабушки.

Людмила рассказывает, что Ольге в роддоме сделали кесарево сечение. А через несколько дней, по словам родных, у нее началась рвота с примесями крови. Незадолго до этого дочь по телефону жаловалась маме на слабость и головокружение.



Ольга Журавская. Фото: предоставлено ее родными

— Она не лежала на сохранении, все было хорошо, и анализы хорошие, своими ногами в роддом пошла. Родила — и в тот же день позвонила мне, — рассказывает Галина, мама Ольги. — Затем несколько дней подряд говорила, что ей становится хуже. Я звонила в роддом, но там отвечали, что все нормально, что около дочери все специалисты.

Галина отмечает, что дочери в том числе делали ФГДС (эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта. — Прим. TUT.BY), а 5 августа Ольга попросила мать оформить опеку на старшего сына Богдана, потому что «наверное, умрет».

— С 6 на 7 августа ее прооперировали, — говорит Людмила. — Врачи рассказали, что по-женски все хорошо, но у нее перитонит (воспаление брюшины. — Прим. TUT.BY) и перфорация толстой кишки (нарушение целостности стенки кишечника, после которого происходит выход кишечного содержимого в брюшную полость. — Прим. TUT.BY). Но как могло случиться такое?

Ольга лежала в реанимации, и, по словам матери, к дочери ее не пускали.

— Ей прооперировали кишку и кишечник, делали переливание крови. Затем нас пригласили на консилиум. После него профессор заметил, что Олю нужно перевезти в больницу скорой помощи. Он рассказал, что у нее перфорация, удалены органы, перевязаны маточные трубы, — отмечает Людмила.

«Сказали, что у нее сепсис и только Богу известно, сколько еще проживет»

В больнице скорой помощи состояние Ольги ухудшилось.



Галина Волкова со своей сестрой Людмилой Ибраевой.

— 25 августа нам сообщили, что у нее кровоизлияние в мозг, и ей сделали операцию. 2 сентября сказали, что у нее сепсис (воспалительный процесс в ответ на инфекцию. — Прим. TUT.BY), и только Богу известно, сколько она еще проживет, — говорит Людмила.

В больнице Галине разрешили дважды навестить дочь. Один раз — посмотреть на нее из-за двери палаты. Второй — зайти на несколько минут и подержать Ольгу за руку.

— Она мне хотела что-то сказать, но голоса не было. Я говорю: «Олечка, не переживай, с детками все хорошо, мы тебя ждем», — вспоминает Галина.

В справке о смерти Ольги указано, что непосредственной причиной смерти стало кровоизлияние в головной мозг, патологическое состояние — диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (нарушенная свертываемость крови из-за массивного освобождения из тканей тромбопластических веществ. — Прим. TUT.BY), наследственная тромбофилия (нарушение системы свертываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза. — Прим. TUT.BY).

— Она первого ребенка сама рожала, — говорит тетя. — Роженицы на свертываемость крови сдают анализы. Неужели не знали, какая у нее свертываемость крови?



Старшему внуку Людмилы Богдану 1 год и 10 месяцев.

Она добавляет, что из известных ей болезней у Ольги был гепатит С.

— Но и с сахарным диабетом рожают. У нас спрашивали, может быть, Оля чем-то болела, может, у нее была какая-то операция, положительная девочка или отрицательная… (имеется в виду характеристика как человека. — TUT.BY) Девочка не положительная и не отрицательная, средней степени, но право на жизнь дано каждому.

Людмила понимает, что, безусловно, выносить и родить двойню нелегко, возможно, на какие-то органы и пошла нагрузка. Тем не менее семья настаивает на расследовании случившегося. Они уже обратились в Минздрав, СК и Администрацию президента.

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и СК проводят проверку

В комитете по здравоохранению Мингорисполкома не понаслышке знают историю Ольги Журавской. Специалисты участвовали в консилиумах по поводу ее состояния здоровья. Здесь отмечают, что ситуация была сложной.

— Проводились консилиумы с участием практически всех самых известных медиков Минска разного профиля. Там были задействованы и акушеры-гинекологи, и реаниматологи, и хирурги, и гематологи, и гемостазиологи, и иммунологи. Боролись до последнего дня за жизнь пациентки, потому что такая наша работа. У нее лабораторно подтверждена наследственная патология, которая была выявлена в критическом состоянии, — прокомментировала Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома.



Людмила будет оформлять опеку на детей и воспитывать их.

По словам представителя комитета, речь идет о патологии гемостаза (свертывания крови), и ДНК-генетически подтвержден высокий риск тромбозов. Специалист подчеркивает, пока «все в работе, будет исследование гистологического материала, разбор на клеточном уровне».

— Создана большая авторитетная многопрофильная комиссия на уровне комитета. Это стандартная процедура, потому что это родильница, женщина молодая. Комиссия будет внимательно изучать все материалы и порядок оказания медицинской помощи этой женщине на всех этапах. С родственниками неоднократно беседовал консилиум с участием уважаемых профессоров и им по мере лечения давалась подробная информация. То, что они сейчас могут предполагать и иметь свои умозаключения, — это их право. Но я могу сказать, что им все объясняли поэтапно, ничего от них не скрывали. Я сама лично разговаривала и с тетей, и с мамой. И сегодня им оказано всяческое содействие в отношении социальной помощи, учитывая что у них на руках трое маленьких детей. Подключен комитет соцзащиты, организовывается помощь детям. С нашей стороны будет дополнительно выделена медсестра, которая будет приходить и помогать им.

Как рассказала TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, Ленинский районный отдел СК проводит проверку по данному факту.

— К нам поступило заявление от родственников умершей 34-летней минчанки о том, что по их мнению, «ей была неквалифицированно оказана медицинская помощь». По заявлению проводится проверка, проверяются все обстоятельства, вынесено постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы тела умершей.

Экспертизу будет проводить Госкомитет судмедэкспертиз по Минску.