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В гомельских троллейбусах появились кондукторы

06.09.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Купить талончик у кондуктора, а не только у водителя троллейбуса и в киоске, можно будет до 30 сентября 2017 года, пишут «Гомельские ведомости».


На протяжении месяца Горэлектротранспорт проводит эксперимент, цель которого изучение полноты оплаты пассажирами своего проезда и увеличение эффективности выполняемой транспортной работы.

Заместитель директора предприятия Станислав Поленок рассказал, что в качестве экспериментального троллейбусного маршрута выбран № 25 «Микрорайон Кленковский — Солнечная». Стоимость проезда в троллейбусе при оплате через кондуктора — 45 копеек, как и при покупке талона в киоске. Оплачивая проезд через водителя троллейбуса, пассажир платит — 50 копеек.

О том, что в троллейбусе работает кондуктор, сообщает соответствующая табличка, расположенная возле маршрутного указателя.

 
 
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На протяжении месяца Горэлектротранспорт проводит эксперимент, цель которого изучение полноты оплаты пассажирами своего проезда и увеличение эффективности...

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