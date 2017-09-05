В гомельских троллейбусах появились кондукторы

Купить талончик у кондуктора, а не только у водителя троллейбуса и в киоске, можно будет до 30 сентября 2017 года, пишут « Гомельские ведомости ».





На протяжении месяца Горэлектротранспорт проводит эксперимент, цель которого изучение полноты оплаты пассажирами своего проезда и увеличение эффективности выполняемой транспортной работы.

Заместитель директора предприятия Станислав Поленок рассказал, что в качестве экспериментального троллейбусного маршрута выбран № 25 «Микрорайон Кленковский — Солнечная». Стоимость проезда в троллейбусе при оплате через кондуктора — 45 копеек, как и при покупке талона в киоске. Оплачивая проезд через водителя троллейбуса, пассажир платит — 50 копеек.

О том, что в троллейбусе работает кондуктор, сообщает соответствующая табличка, расположенная возле маршрутного указателя.