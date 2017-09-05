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В гомельских троллейбусах появились кондукторы
06.09.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Купить талончик у кондуктора, а не только у водителя троллейбуса и в киоске, можно будет до 30 сентября 2017 года, пишут «
На протяжении месяца Горэлектротранспорт проводит эксперимент, цель которого изучение полноты оплаты пассажирами своего проезда и увеличение эффективности выполняемой транспортной работы.
Заместитель директора предприятия Станислав Поленок рассказал, что в качестве экспериментального троллейбусного маршрута выбран № 25 «Микрорайон Кленковский — Солнечная». Стоимость проезда в троллейбусе при оплате через кондуктора — 45 копеек, как и при покупке талона в киоске. Оплачивая проезд через водителя троллейбуса, пассажир платит — 50 копеек.
О том, что в троллейбусе работает кондуктор, сообщает соответствующая табличка, расположенная возле маршрутного указателя.
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На протяжении месяца Горэлектротранспорт проводит эксперимент, цель которого изучение полноты оплаты пассажирами своего проезда и увеличение эффективности...
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