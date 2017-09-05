UNICON Convention & GameExpo Minsk 2017: как это было

С 1 по 3 сентября Футбольный манеж принимал толпы любителей фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр. 21.by, побывавший на всех трех днях фестиваля, может с уверенностью утверждать, что это было здорово.

Во-первых, в этом году UniCon впервые проводился вместе с интерактивной выставкой-фестивалем игровой индустрии Game Expo, а это значит, что посетителей ожидало в два раза больше развлечений: 25 интерактивных стендов (среди которых Overwatch, Warcraft, Ведьмак, Tim Burton world, Harry Potter, Marvel, Futurama, Мерлин и не только!), море косплея, консольные и настольные игры, «буккроссинг», встречи, лекции и мастер-классы!

Во-вторых, можно было поучаствовать в живых квестах от «Империи квестов» и «Questoria», посмотреть стрим на уютных креслах-мешках, вычислить мафию, пройти кросстендовый квест и выиграть призы. Интересное занятие нашлось для всех.

Отдельно отметим, что на мероприятии можно было встретить посетителей абсолютно любого возраста. Ведь развлекаться любят все!

Правда, на каждом углу поджидали опасности: гости рисковали спустить все деньги на всякие фэндомные вещицы (кружки по любимым вселенным, комиксы, книги, стикеры, открытки и другое).

Отдельные стенды угощали гостей вкусностями: на стенде My Little Pony можно было самому украсить кексик, а ребята из Battlestar Galactica раздавали хрустящие тосты со сгущенкой.

Еще одно нововведение этого года – Аллея Авторов. Посетители могли пообщаться с любимыми иллюстраторами и приобрести рисунки, комиксы и артбуки.

Уже который год желающие сделать фоточку на железном троне выстраиваются в очереди.

Да и от косплееров, честно говоря, трудно было оторваться.

К слову, фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon проводился уже в шестой раз. С каждым годом заметно расширяется развлекательная программа, стенды и косплееры выходят на новый уровень. А это значит, что в следующем году будет еще круче. Ждем!

Автор: Анна Кулакевич

Фото: Анна Кулакевич

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