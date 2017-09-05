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Бывшего директора комбината общественного питания в Жодино обвиняют в хищениях

06.09.2017 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Жодинского комбината общественного питания». Женщину обвиняют в хищении 3500 рублей — эти деньги она начисляла себе как премии и материальную помощь. Об этом сообщает Управление СК по Минской области.

По данным следователей, в течение нескольких лет директор нарушала контракт и без согласования с исполкомом издавала приказы о начислении себе премий и материальной помощи. В результате женщина незаконно получила выплаты на сумму 3500 рублей.

Женщину уволили с должности. Во время расследования она полностью возместила ущерб, однако на ее имущество стоимостью свыше 70 тысяч рублей наложен арест. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Кроме того, следователи дали оценку эффективности работы комиссии по противодействию коррупции при Жодинском горисполкоме. В итоге внесено представление об устранении недостатков, которые способствовали совершению преступления.

 
 
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Сотрудница без согласования с исполкомом выписывала себе премии.

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