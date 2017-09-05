Интеллектуальные игры: допинг не запрещен, но дураков и так нет

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Белорусский государственный университет (БГУ) примет у себя XIII Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд — мероприятие впервые пройдет в Беларуси.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Белорусская интеллектуальная игра: что это такое

Кубок пройдет с 8 по 10 сентября на базе лицея БГУ. Приедут участвовать в нем более 30 команд из Беларуси, России, Украины, Армении и Латвии — победители и призеры национальных чемпионатов.

"Раньше Кубок обычно проходил в Петергофе. БГУ проявил инициативу, чтобы показать как нужно красиво и правильно проводить Кубок Европы — чтобы он получился ярким и интересным", — сказал член правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", председатель комиссии по работе с детьми и молодежью Павел Забавский в пресс-центре Sputnik.

Как сказал заместитель начальника управления по делам культуры БГУ Александр Игнатчик, заслуга БГУ — в том числе и в том, что там учатся лучшие студенты, а на многих чемпионатах по интеллектуальным играм.

"Всех желающих принять мы не можем — скорее это будут из школьных команд ребят, чтобы готовиться и перехватывать эту эстафету", — признал руководитель клуба интеллектуальных игр БГУ Дмитрий Штукатер и добавил, что на открытие мероприятия в пятницу в 15:00 в лицей смогут прийти все.

Многие "выпускники" таких игр, признались спикеры, потом уходят в науку, однако обобщать нельзя: есть и художники, и грузчики.

На вопрос о применении разных форм допинга для интеллектуальных игр гости пресс-центра отметили, что такое делать неправильно, хоть и не запрещено никакими правилами. Разного рода лекарства и другие методы подстегнуть интеллект могут аукнуться для здоровья. "Надеемся, что люди думающие", — заключил заместитель директора РОО "БЛИК" Иван Топчий.