ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интеллектуальные игры: допинг не запрещен, но дураков и так нет

06.09.2017 15:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Белорусский государственный университет (БГУ) примет у себя XIII Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд — мероприятие впервые пройдет в Беларуси.

Интеллектуальные игры: допинг не запрещен, но дураков и так нет
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Белорусская интеллектуальная игра: что это такое

Кубок пройдет с 8 по 10 сентября на базе лицея БГУ. Приедут участвовать в нем более 30 команд из Беларуси, России, Украины, Армении и Латвии — победители и призеры национальных чемпионатов.

"Раньше Кубок обычно проходил в Петергофе. БГУ проявил инициативу, чтобы показать как нужно красиво и правильно проводить Кубок Европы — чтобы он получился ярким и интересным", — сказал член правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", председатель комиссии по работе с детьми и молодежью Павел Забавский в пресс-центре Sputnik.

Как сказал заместитель начальника управления по делам культуры БГУ Александр Игнатчик, заслуга БГУ — в том числе и в том, что там учатся лучшие студенты, а на многих чемпионатах по интеллектуальным играм.

"Всех желающих принять мы не можем — скорее это будут из школьных команд ребят, чтобы готовиться и перехватывать эту эстафету", — признал руководитель клуба интеллектуальных игр БГУ Дмитрий Штукатер и добавил, что на открытие мероприятия в пятницу в 15:00 в лицей смогут прийти все.

Многие "выпускники" таких игр, признались спикеры, потом уходят в науку, однако обобщать нельзя: есть и художники, и грузчики.

На вопрос о применении разных форм допинга для интеллектуальных игр гости пресс-центра отметили, что такое делать неправильно, хоть и не запрещено никакими правилами. Разного рода лекарства и другие методы подстегнуть интеллект могут аукнуться для здоровья. "Надеемся, что люди думающие", — заключил заместитель директора РОО "БЛИК" Иван Топчий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгосуниверситет получил право провести у себя XIII Кубок Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бывшего директора комбината общественного питания в Жодино обвиняют в хищениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика