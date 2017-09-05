Глава Минска рассказал, почему через полгода движение трамваев на вокзал опять закроют

С 1 сентября трамваи в Минске снова пошли на вокзал и обратно, но через полгода их движение опять закроют до 2019 года. Почему так произошло, TUT.BY рассказал глава Минска Андрей Шорец на пресс-конференции.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в связи со строительством метро в 2015 году перекрыли движение трамваев № 1,4 и 7 по Первомайской и Ульяновской в сторону вокзала и обратно. Снова запустить их обещали к 1 сентября, но это произошло на день раньше. Правда, открыто движение тут будет недолго. Уже весной 2017 года пути поставят на ремонт до весны 2019 года. Почему нельзя было это сделать за два года, пока пути не использовались?

Андрей Шорец говорит, что такое решение связано с тем, что вместе с путями там будут менять и дорожное покрытие.

— Она (дорога. — TUT.BY) разбита и ездить на ней очень некомфортно. Там надо делать и тротуар.

Все работы будут идти параллельно.

— Чтобы техника не разбивала [покрытие], мы сделаем, чтобы строительные работы по стадиону Динамо, по путям и улице шли одновременно.

Конкретный участок, где заменят асфальт, пока обсуждаются.