МИНСК, 6 сен – Sputnik. Норвежские яхтсмены, которые сели на мель на Днепре в Дубровенском районе, поблагодарили сотрудников белорусского МЧС за помощь.

Яхта с тремя норвежцами застряла на Днепре в районе деревни Бурая. Норвежские туристы после безуспешных попыток сняться с мели обратились с белорусским спасателям.

Как сообщает МЧС, после оказания помощи туристы поблагодарили помогавшим им водолазам.

"Спасибо, Беларусь", — прокричали норвежцы и уплыли в сторону горизонта. Видео очевидцев https://t.co/OUyl89ejBe pic.twitter.com/NGwHwzDnuC — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 6 сентября 2017 г.

Известно, что яхта направляется по Днепру в Турцию: мореманам предстоит в своем путешествии на территории Беларуси посетить Могилев, Рогачев, Жлобин и Речицу. Первым крупным населенным пунктом на Украине у них будет Киев, в Черное море они выйдут в Херсоне, после чего направятся к турецким берегам.



