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"Спасиба беларус": норвежские яхтсмены поблагодарили МЧС за помощь

06.09.2017 16:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 сен – Sputnik. Норвежские яхтсмены, которые сели на мель на Днепре в Дубровенском районе, поблагодарили сотрудников белорусского МЧС за помощь.

Яхта с тремя норвежцами застряла на Днепре в районе деревни Бурая. Норвежские туристы после безуспешных попыток сняться с мели обратились с белорусским спасателям.

Как сообщает МЧС, после оказания помощи туристы поблагодарили помогавшим им водолазам.

Известно, что яхта направляется по Днепру в Турцию: мореманам предстоит в своем путешествии на территории Беларуси посетить Могилев, Рогачев, Жлобин и Речицу. Первым крупным населенным пунктом на Украине у них будет Киев, в Черное море они выйдут в Херсоне, после чего направятся к турецким берегам.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Яхта направляется по Днепру в Турцию: мореманам предстоит в своем путешествии на территории Беларуси посетить Могилев, Рогачев, Жлобин и Речицу.

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