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Жителей Борисова просят не приближаться к полигону учений "Запад-2017"
06.09.2017 16:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Жителей Борисова предупредили о необходимости держаться в стороне от одного из мест проведения учений "Запад-2017" – полигона "Борисовский", соответствующее объявление опубликовали пользователи социальных сетей.
Учения "Запад-2017" пройдут на территории Беларуси и России 14-20 сентября текущего года. Одно из основных мест проведения маневров – борисовский полигон.
Незадолго до начала учений в Борисове появились объявления с призывами не посещать полигон, так как это может быть опасно для жизни. Призвали жителей также не собирать металлический лом, пасти у полигона скот, заготавливать около него лес или собирать ягоды и грибы.
"Выполняйте все требования постовых оцепления полигона", – призвали авторы объявления.
Отдельно борисовчанам настоятельно рекомендуют не подпускать к полигону детей, чтобы избежать трагедии во время учений.
Кто развесил эти объявления, пока не известно, оно не подписано ни Минобороны, ни местным исполкомом, ни другими органами власти.
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Появление граждан на территории полигона "Борисовский" может быть опасно для жизни.
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