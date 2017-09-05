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Железный характер "Каменной горки": реакция минчан на аварию ТЭЦ-4

06.09.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Всякий житель "Каменной горки", от покупателя в "Бургер-Кинге" до телеведущей в ТЦ "Материк" на сообщение о том, что на ТЭЦ-4 взорвался трансформатор, отреагировал с завидным спокойствием. Какие бы волны паники не раскатывались в соцсетях, "Каменная горка" не реагировала паникой ни на сирены машин МЧС, ни на более ощутимые неудобства — отключение света и воды в домах.

"Проблема только одна — голову не получилось помыть, пришлось завязать пучок", — поделилась печалью с корреспондентами Sputnik телеведущая Калина Вардомская, которую мы застали в ТЦ "Материк". Калина живет в новом доме и потому отключение электричества для нее не в новинку. Женщина утверждает, что куда более страшно оказаться без света в ночи.

"Бывает, проснешься среди ночи — а вокруг темнота, света нет. А днем проблем практически не возникло, разве что отключился ноутбук. Мы реагируем спокойно: отключили электричество, отключили воду, значит, это взаимосвязано. Света не было не больше полутора часов, так что распереживаться не успели", — рассказала Вардомская.

Железный характер "Каменной горки": реакция минчан на аварию ТЭЦ-4
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Телеведущая Калина Вардомская к отключению света привыкла

В поисках эпицентра паники Sputnik отправился непосредственно к ТЭЦ-4. На стоянке близ ТЭЦ публика оказалась наиболее информированной.

"Трансформатор взорвался. Свет ненадолго отключили", — пояснили корреспондентам Sputnik на стоянке и посоветовали обратиться в офис "Белэлектромонтажналадки" в соседнем здании. Поиск тех, кого испугали кратковременные перебои со светом и водой, превращались в увлекательный квест, дорожки которого тянутся меж труб ТЭЦ-4.

"Услышали хлопок, потом свет выключился, но ничего особенного не происходило. Вскоре приехала бригада МЧС и все устранили. Среагировали все быстро", — рассказали в одном из офисов.

Во многочисленных ресторанах быстрого питания сотрудники рассказали, что освещение удалось вернуть в течение нескольких минут, так что неудобства посетителям авария практически не доставила.

Железный характер "Каменной горки": реакция минчан на аварию ТЭЦ-4
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Покупательница ТЦ "Материк" призналась, что стоимость халата для школьника ее волнует куда больше, чем авария ТЭЦ-4

Пока в соцсетях распространялось беспокойство о судьбе обесточенной Каменной горки, местных жителей занимали иные вопросы.

"Я приехала за халатом на труды для ребенка, а он стоит почти тридцать рублей. Пока ходила по магазину, отключили свет — конечно, испугалась, с Тракторного завода сюда ехала, неужели, думаю я, придется ехать обратно? Но из магазина никого не вывели и в течение минут десяти освещение вернули", — рассказала одна из покупательниц и добавила, что стоимость халата ее волнует куда больше, чем авария ТЭЦ-4.

"Ребенка в школу собрать дорого, вот это настоящая проблема", — резюмировала собеседница агентства.

 
 
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Жители микрорайона утверждают, что электричество в дома вернули быстрее, чем за полтора часа.

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