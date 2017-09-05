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Мужчина похитил у сожительницы 2 тысячи долларов и проиграл в автоматах
06.09.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by
41-летнего жителя Борисова подозревают в краже 2 тысяч долларов у своей знакомой из Минска. Деньги «осели» в игровых банкоматах,
По информации оперативников, мужчина страдает игровой зависимостью. И несмотря на то, что безработный, деньги на автоматы «всегда находил» — в основном, брал у 46-летней сожительницы или занимал у ее дочери.
«Заприметив однажды, где сожительница хранит свои сбережения, решил взять часть — 2000 долларов — на свои нужды. После этого поехал в Борисов, где обменял деньги и впоследствии все потратил в тот же день в игровых автоматах», — сообщили в ГУВД.
Подозрения милиции подтвердили эксперты после изучения отпечатков пальцев и следов обуви с места происшествия.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (Кража).
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По информации оперативников, мужчина страдает игровой зависимостью. И хотя нигде не работал, но деньги на автоматы находил всегда.
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