Мужчина похитил у сожительницы 2 тысячи долларов и проиграл в автоматах

41-летнего жителя Борисова подозревают в краже 2 тысяч долларов у своей знакомой из Минска. Деньги «осели» в игровых банкоматах, сообщает пресс-служба ГУВД.



Фото: пресс-служба ГУВД

По информации оперативников, мужчина страдает игровой зависимостью. И несмотря на то, что безработный, деньги на автоматы «всегда находил» — в основном, брал у 46-летней сожительницы или занимал у ее дочери.

«Заприметив однажды, где сожительница хранит свои сбережения, решил взять часть — 2000 долларов — на свои нужды. После этого поехал в Борисов, где обменял деньги и впоследствии все потратил в тот же день в игровых автоматах», — сообщили в ГУВД.

Подозрения милиции подтвердили эксперты после изучения отпечатков пальцев и следов обуви с места происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (Кража).