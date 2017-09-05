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Национальный аэропорт в честь Франциска Скорины не назовут, но предлагают так назвать Нацбиблиотеку
06.09.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Национальный аэропорт Минск ответил на коллективную просьбу присвоить аэропорту имя Франциска Скорины. Об этом
В июле гендиректор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов
Сегодня блогер Антон Мотолько на своей странице на Facebook разместил ответ Национального аэропорта Минск.
Так, аэропорт сообщает, что траты на переименование аэропорта не предусмотрены, изыскать средства на это невозможно — как раз сейчас строится вторая взлетно-посадочная полоса.
— Безусловно, Франциск Скорина внес огромный вклад в белорусскую культуру и ее развитие. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть переименование Национальной библиотеки Республики Беларусь в Национальную библиотеку имени Франциска Скорины, — вносит ответное предложение Национальный аэропорт. — Библиотека и Франциск Скорина ассоциируются в обществе с книгопечатанием и просвещением, более того, рядом с Национальной библиотекой установлен прекрасный памятник исторического деятеля.
Национальный аэропорт ссылается также на то, что нынешнее его название соответствует тенденциям, которые сложились в авиационной практике. Аэропортам дают имена в честь политиков, исторических фигур, «людей неба». Так, аэропорты называют и по топонимам. Кроме Национального аэропорта Минск такие названия носят, например, Лондонский аэропорт Хитроу, Международный аэропорт Шереметьево и другие.
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Национальный аэропорт "Минск" ответил на коллективную просьбу присвоить аэропорту имя Франциска Скорины. Об этом сообщил блогер Антон Мотолько.
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