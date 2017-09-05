МИНСК, 6 сен — Sputnik. Сроки сдачи стадиона "Динамо" в Минске, который готовится принять II Европейские игры, задерживаются в результате сбоя в работе строителей, сообщил в среду председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

По его словам, для монтажа кровли и металлических конструкций был приглашен могилевский завод, который ранее такой работой не занимался.

"Мы взяли на монтаж могилевский завод металлоконструкций "Промтехмонтаж", который этим просто не занимался — для того, чтобы загрузить собственные предприятия, не закупать это по импорту. Мы, к сожалению, немного здесь сорвали сроки. Те краны, которые стоят внутри, не позволяют нам заняться полем", — сказал Шорец.

Председатель Мингорисполкома отметил, что вопрос держат на контроле. Ровно за год до начала II Европейские игры, 21 июня 2018 года, на стадионе им будет дан обратный отчет.

Ранее министр спорта Александр Шамко сообщил журналистам, что сроки сдачи в эксплуатацию стадиона "Динамо" после реконструкции перенесены на середину 2018 года. Хотя изначально планировалось сдать объект к концу 2017-го. В 2019 году на стадионе планируют провести церемонию открытия II Европейских игр.